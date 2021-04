Embraer consegna nove commercial aircraft e 13 executive jets nel primo trimestre 2021

Embraer ha consegnato un totale di 22 jets nel primo trimestre 2021, di cui nove commercial aircraft e 13 executive jets (10 light e tre large). Al 31 marzo, il firm order backlog ammontava a 14,2 miliardi di dollari.

Durante il 1Q21, KLM Cityhopper, filiale regionale di KLM Royal Dutch Airlines, ha ricevuto il suo primo E195-E2. Questa prima E2 delivery a KLM e al lessor ICBC Aviation Leasing, ha portato il numero totale di jet Embraer nella flotta KLM Cityhopper a 50 aeromobili.

Nello stesso periodo, Air Peace, la più grande compagnia aerea della Nigeria e dell’Africa occidentale, ha preso in consegna il suo primo E195-E2. Air Peace è il cliente di lancio in Africa per l’E2. La compagnia aerea è anche global launch customer dell’innovativo premium staggered seating design di Embraer.

Inoltre, durante il primo trimestre, Embraer ha consegnato la prima conversione di un Legacy 450 in un Praetor 500 per AirSprint Private Aviation. La Canadian fractional ownership company ha in programma di convertire un altro Legacy 450 in un Praetor 500 quest’anno, oltre alla consegna di un nuovo Praetor 500, anch’esso previsto nel 2021. Con queste aggiunte, AirSprint avrà tre Praetor 500 nella sua flotta e un totale di nove aerei Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)