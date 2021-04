Volotea annuncia i collegamenti Genova-Parigi CDG, Brindisi-Milano Linate, Cagliari-Lamezia Terme

Volotea ha annunciato oggi il ripristino del collegamento Genova-Parigi Charles De Gaulle. La rotta, già disponibile sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decollerà il 17 settembre e, grazie alle 2 frequenze settimanali previste (ogni lunedì e venerdì), sarà ancora più facile e comodo, per i passeggeri liguri, imbarcarsi alla volta di Parigi. Il vettore ha riconfermato, infine, il suo portfolio voli da e per Genova: con il nuovo collegamento verso l’aeroporto Charles De Gaulle, salgono a 16 le rotte disponibili presso lo scalo per il 2021, 10 domestiche e 6 internazionali.

“Abbiamo ricevuto tantissime richieste dai nostri passeggeri di collegare Genova con la Francia e siamo felicissimi di accorciare nuovamente le distanze tra Genova e Parigi, rafforzando ulteriormente l’asse turistico da e per la Liguria. Aumentano quindi le opzioni di viaggio presso lo scalo ligure, dove il nuovo volo per Parigi si aggiunge a quelli già disponibili per un totale di oltre 273.000 biglietti in vendita, pari a un incremento del 9% rispetto al 2019. Per i prossimi mesi, puntiamo a offrire ai nostri passeggeri liguri tante nuove opportunità di volo, riconfermando il nostro impegno nel far ripartire il comparto turistico, così fortemente colpito dalla pandemia Covid-19”, ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

“Il nuovo collegamento tra Genova e Parigi è un’ottima notizia e conferma il percorso di recupero di rotte e traffico che abbiamo intrapreso insieme a Volotea. Siamo grati alla compagnia aerea per avere messo in vendita questo volo, grazie al quale i liguri potranno visitare la capitale francese ma che consentirà anche a migliaia di turisti francesi di raggiungere la nostra regione anche nella stagione invernale”, ha dichiarato Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova.

Le rotte Volotea disponibili da Genova per il 2021 sono 16, 10 domestiche (Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria) e 6 internazionali (Parigi Charles De Gaulle in Francia, Ibiza, Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, e Mykonos e Santorini in Grecia).

Volotea ha inoltre annunciato oggi l’avvio di un nuovo collegamento in partenza da Brindisi alla volta di Milano Linate. La nuova rotta, già disponibile sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decollerà sabato 3 luglio, con quattro frequenze settimanali previste (ogni martedì, giovedì, sabato e domenica). Il vettore ha riconfermato, infine, il suo portfolio voli da e per Brindisi per la Summer 21: con la nuova rotta per Milano Linate, salgono a 3 le rotte disponibili presso lo scalo. Confermati a Bari 22 collegamenti, 17 internazionali e 5 domestici.

“Annunciamo con grandissimo entusiasmo l’avvio di questa nuova rotta da Brindisi alla volta di Milano, che ci consente di rafforzare ulteriormente l’asse turistico tra Nord e Sud Italia. Aumentano quindi le opzioni di viaggio presso lo scalo pugliese dove il nuovo volo per Milano Linate si aggiunge a quelli già disponibili alla volta di Venezia e Genova, per un totale di oltre 46.000 biglietti in vendita, pari a un incremento del 190% rispetto al 2019. Per i prossimi mesi estivi, puntiamo a offrire ai nostri passeggeri nuove opportunità di volo, riconfermando il nostro impegno nel far ripartire il comparto turistico, così fortemente colpito dalla pandemia Covid-19. Infine, non va dimenticato che, alle rotte disponibili presso lo scalo di Brindisi, si affiancano quelle operate presso l’aeroporto di Bari”, ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Compiacimento per l’annuncio è stato espresso dal Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti: “L’avvio del nuovo collegamento con Milano Linate, che si aggiunge a quelli già previsti dal vettore sull’Aeroporto del Salento, assume grande valore in vista della ormai prossima stagione estiva. Peraltro, tale decisione, ben si colloca nel Piano strategico di Aeroporti di Puglia che, anche alla luce delle rimodulazioni rese necessarie dalla pandemia, attribuisce particolare importanza a quelle connessioni domestiche Nord – Sud che mettano in relazione diretta, comoda ed economica, aree che esprimono consistenti flussi di mobilità. Arricchire, quindi, l’offerta di servizi da una delle aree più importanti per il turismo pugliese, che ha nel Salento e nell’area sud est un eccellente polo attrattivo, costituisce un passaggio fondamentale per dare ulteriore impulso, in condizioni di massima sicurezza sanitaria, alla ripresa dell’attività di linea sulla rete aeroportuale pugliese”.

Altra rotta annunciata da Volotea è il collegamento da Cagliari alla volta di Lamezia Terme. La nuova rotta, già disponibile sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decollerà domenica, 4 luglio, con doppia frequenza settimanale (ogni mercoledì e domenica). Il vettore ha riconfermato il suo portfolio voli da e per Cagliari per la Summer 21: con la nuova rotta per Lamezia Terme salgono a 16 le rotte disponibili presso lo scalo sardo, 9 in Italia e 7 all’estero.

“Dopo aver recentemente annunciato l’arrivo della nostra nuova flotta di A320 presso la base di Cagliari, siamo felici di annunciare anche un’altra importante novità: l’avvio di una nuova rotta domestica in partenza dall’Elmas verso l’aeroporto di Lamezia Terme. Dal 4 di luglio, infatti, i nostri passeggeri sardi potranno raggiungere, con voli comodi, veloci e diretti, la Calabria, alla scoperta del suo ricco patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico. Allo stesso tempo ci auguriamo di incrementare il traffico incoming verso Cagliari, sostenendo la ripresa del comparto turistico isolano. La nostra offerta per la Summer 2021 prevede un totale di oltre 390.000 biglietti in vendita da e per lo scalo cagliaritano, pari a un incremento del 34% rispetto al 2019. Naturalmente, tutti i nostri voli saranno all’insegna della massima sicurezza, grazie a una serie di protocolli sanitari implementati per garantire viaggi salubri per passeggeri ed equipaggi, e della più grande flessibilità”, ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

“Il collegamento diretto tra Sardegna e Calabria offre nuove opportunità per entrambe le regioni. Il volo di linea che collega Lamezia Terme a Cagliari è inoltre una novità assoluta per il nostro scalo. Siamo pertanto orgogliosi di essere riusciti, grazie alla proficua collaborazione con Volotea, ad avviare questo collegamento che, non solo faciliterà gli spostamenti di tutti i passeggeri che abitualmente viaggiano tra le due regioni, e che finora hanno potuto farlo solo con scali intermedi, ma soprattutto creerà nuove opportunità di sviluppo turistico tra i due territori, entrambi ricchi di bellezze naturali, artistiche e tradizioni tutte da scoprire. Un ottimo segnale di ripartenza e di rilancio della nostra economia”, ha dichiarato David Crognaletti, Chief Commercial Officer di SOGAER.

Per la Summer 21, da Cagliari sono disponibili 16 collegamenti Volotea, 9 domestici (Ancona, Genova, Lamezia Terme – novità 2021 – Napoli, Palermo, Pescara, Torino, Venezia e Verona) e 7 verso l’estero (Nantes, Bordeaux, Tolosa, Marsiglia, Lione, Strasburgo in Francia e Praga in Repubblica Ceca).

