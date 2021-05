News Brevi – 04.05.2021

WIZZ AIR: INFORMAZIONI PER RICOMINCIARE A VOLARE IN SICUREZZA – Wizz Air informa: “Il momento difficile che stiamo vivendo ci pone davanti a mille interrogativi rispetto a differenti argomenti tra cui sicuramente quelli legati al tema del viaggio. Anche se siamo all’inizio di una nuova fase grazie alla campagna vaccinale avviata, la creazione dello IATA travel pass e il green pass attivo dal 1 giugno 2021 per la comunità europea, pensare di prendere un aereo con un numero crescente di passeggeri che tornano a volare grazie all’allentamento delle restrizioni, potrebbe provocare incertezze e paure. I settori del turismo e dell’aviazione restano sicuramente due tra i comparti più colpiti dall’emergenza sanitaria in corso ma la volontà di viaggiare per scoprire nuove mete, culture o semplicemente per rilassarsi rimane viva e costante. Nell’era dei viaggi sanificati, Wizz Air sta guidando il rilancio del settore al motto di “SAY YES TO FLYING” con rigorose misure sanitarie e igieniche per proteggere i passeggeri e l’equipaggio. Mentre i filtri HEPA di tutti gli aeromobili Wizz Air filtrano già il 99,97% di virus e batteri dall’aria, i protocolli di Wizz Air supportano le linee guida sul distanziamento fisico, garantendo un ambiente ultra-pulito a bordo e riducendo qualsiasi interazione umana e contatto fisico non essenziale, in modo che i passeggeri WIZZ possano sentirsi sicuri di viaggiare verso la loro destinazione in sicurezza. Il sistema di ventilazione a bordo dei velivoli di Wizz Air è moderno ed efficace permettendo di ridurre al minimo il movimento delle particelle all’interno della cabina grazie al flusso d’aria progettato dall’alto verso il basso e garantendo un ricambio d’aria, proveniente per il 50% dall’esterno del velivolo, ogni 3/4 minuti, circa 20 volte all’ora. Grazie a tutte questi accorgimenti Wizz Air consente ai passeggeri di respirare aria sicura come quella di un unità di terapia intensiva. Il viaggio aereo è ancora il mezzo di trasporto più sicuro; studi condotti da organizzazioni prestigiose come la HARVARD T.H Chan School of Public Health affermano che volare è più sicuro che andare al supermercato. Grazie ai numerosi accorgimenti per il contenimento della pandemia quali l’utilizzo della mascherina a bordo da parte dei passeggeri e dell’equipaggio, la costante disinfezione delle superfici e il filtraggio dell’aria ad alte prestazioni a bordo, viaggiare in aereo è più sicuro rispetto a qualsiasi altra modalità di trasporto”.

ENAC: STATE PLAN FOR AVIATION SAFETY 2021-2025 – L’ENAC pubblica l’edizione 2021-2025 dello State Plan for Aviation Safety (SPAS). Il piano, conforme ai requisiti dell’art. 8 del Reg. (EU) 2018/1139 e alle indicazioni fornite dall’EASA nell’European Plan for Aviation Safety (EPAS), raccoglie le azioni di safety (safety actions) previste dall’Ente nel quinquennio per mitigare i rischi identificati sulla base dei safety data finora raccolti. Per saperne di più e scaricare il documento: https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/flight-safety/state-plan-for-aviation-safety.

LEONARDO: ALL’EX GALILEO NASCE IL NUOVO POLO FORMATIVO TECNOLOGICO DI FIRENZE – Rinasce l’ex Galileo di via Barsanti che mantiene la propria vocazione industriale dando vita a un polo tecnologico e formativo con la nuova sede della Fondazione Its Prime che sarà ospitata da Leonardo. Un ‘pilastro educativo’ sul modello degli istituti tecnici superiori francesi e tedeschi, con l’80% di sbocchi occupazionali e in grado di fare da ulteriore volano a Firenze città della formazione e dell’innovazione. È quanto prevede, tra l’altro, l’ultima variante di medio termine al regolamento urbanistico e piano strutturale che ha avuto oggi il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore all’Urbanistica Cecilia Del Re. Una trasformazione attivata da Leonardo Global Solutions, società controllata da Leonardo, socio fondatore della Fondazione Its Prime con Comune di Firenze e Città metropolitana di Firenze. L’intervento di rigenerazione urbana del complesso produttivo dismesso di Via Barsanti, su una superficie utile lorda di circa 12.600 mq, dopo le osservazioni presentate da Leonardo a seguito dell’adozione della variante, prevede un mix di funzioni con un 10% di industriale e artigianale destinato alla realizzazione della nuova scuola nell’ex mensa Galileo e un 90% di direzionale destinato invece a studentato e ad altri servizi che potranno essere usufruiti dagli studenti della scuola. “In quanto presidio delle tecnologie strategiche per la sicurezza del Paese – ha sottolineato l’AD di Leonardo Alessandro Profumo – Leonardo da sempre sostiene un sistema di ‘open innovation’ diffuso e articolato che, ad oggi, posiziona l’azienda al quarto posto a livello mondiale (il terzo in Europa) per risorse dedicate alla ricerca e allo sviluppo. Fondamentale è però il rapporto col territorio, e l’accordo raggiunto col sindaco Nardella per la nuova sede della Fondazione Its Prime nell’area di via Barsanti lo dimostra. La rinascita di un Paese, così duramente colpito dalla pandemia, passa non solo attraverso le risorse economiche ma si inscrive in una visione di lungo periodo che punta sulla formazione e sull’innovazione tecnologica. L’aver messo a disposizione l’area che ospiterà l’Its di Firenze è la conferma della volontà di Leonardo, sinergicamente con il Comune, di accrescere i corsi di formazione post-diploma per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani”.

AMERICAN AIRLINES: RIAPRONO ULTERIORI ADMIRALS CLUB LOUNGES – Mentre American Airlines continua ad accogliere i clienti in volo, la compagnia riapre ulteriori Admirals Club lounges e aggiunge miglioramenti per offrire ai clienti maggiore tranquillità. Le lounges che riapriranno a maggio includono il Phoenix Sky Harbor Airport (PHX) Admirals Club al gate B7 e la Miami International Airport (MIA) lounge al gate D15, l’Admirals Club presso l’Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport (ATL). Le lounges precedentemente riaperte all’Austin Bergstrom International Airport (AUS), al Nashville International Airport (BNA) e al George Bush Intercontinental Airport (IAH) estenderanno il loro programma operativo a 7 giorni alla settimana. Giusto in tempo per viaggiare in questo fine settimana del Memorial Day, American riaprirà 27 lounge in 21 città degli Stati Uniti. Inoltre, sono state riaperte anche le lounge nel São Paulo/Guarulhos International Airport (GRU) in Brasile e nel Mexico City International Airport (MEX). American ha iniziato a riaprire le lounge nel giugno 2020, con miglioramenti in risposta alla pandemia coronavirus (COVID-19). A partire dal 5 maggio, prodotti gastronomici rinnovati saranno disponibili tutto il giorno in lounges selezionate. American amplierà anche le offerte per i bambini. Le children’s rooms sono state riaperte all’interno delle Admirals Club lounges. American sta espandendo la sua tecnologia touchless per semplificare l’esperienza aeroportuale del cliente. A partire dal 6 maggio, la compagnia aerea introdurrà un touchless entry trial per la Admirals Club lounge situata nel Terminal A di Dallas Fort Worth International Airport (DFW). I clienti che scelgono di partecipare al trial potranno accedere rapidamente e facilmente grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale, che verifica automaticamente l’iscrizione. Questa tecnologia è attualmente in uso per consentire un touchless bag drop trial a DFW e al Ronald Reagan Washington National Airport (DCA), e nelle prossime settimane sarà disponibile nelle Admirals Club lounges dei Terminal B, C e D. I risultati di questi test informeranno le prove future per espandere l’esperienza touchless durante il percorso del cliente. Alla fine di questo mese, i clienti potranno anche ordinare cibo e bevande utilizzando i propri dispositivi mobili, i membri del team con guanti e maschera serviranno gli ordini. La prova inizierà presso la Admirals Club lounge situata nel Terminal A di DFW.

RAYTTHEON TECHNOLOGIES E PRATT & WHITNEY AGISCONO PER SOSTENERE L’INDIA – Raytheon Technologies Corporation (RTX), che impiega quasi 5.000 persone in India, principalmente attraverso Pratt & Whitney e Collins Aerospace, sta agendo per sostenere la nazione durante la seconda ondata di COVID-19. L’azienda sta donando 1.000 oxygen concentrators che hanno già iniziato ad arrivare in India, attraverso l’U.S.-India Strategic Partnership Forum e organizzazioni che lavorano attivamente con il governo in tutto il paese. Questi dispositivi saranno distribuiti dove c’è più bisogno, comprese quelle comunità in cui i dipendenti lavorano e vivono. RTX continuerà a esplorare modi per collaborare e supportare le comunità colpite mentre l’India si riprende. “Sebbene ci siano segni di ripresa in molte parti del mondo, i nostri compagni di team in India continuano ad affrontare le enormi sfide della pandemia”, ha affermato Pam Erickson, chief communications officer for Raytheon Technologies. “Il momento per noi di agire è adesso”. “Abbiamo bisogno di una risposta globale per affrontare la seconda ondata di infezioni da COVID-19 in India. L’industria aerospaziale è stata in prima linea, con i nostri military and airline customers che trasportano con urgenza vaccini, ossigeno e medicinali”, ha affermato Ashmita Sethi, president & country head, Pratt & Whitney. “Siamo orgogliosi di potenziare i loro sforzi e di aiutare direttamente in questo momento di crisi”. I team di RTX stanno anche lavorando attivamente per proteggere le risorse e utilizzare le capacità della supply chain per fornire DPI e altre forniture essenziali per i dipendenti e le comunità locali. Raytheon Technologies abbinerà le donazioni dei dipendenti effettuate fino al 22 maggio, che verranno indirizzate a diverse organizzazioni non profit che supportano gli sforzi di soccorso COVID-19 in India. Con oltre 680 aeromobili, Pratt & Whitney ha la più grande impronta di qualsiasi produttore di motori del paese e una persona su due che vola in India, vola su aerei dotati di motori Pratt & Whitney. Attraverso le sue attività, Raytheon Technologies investe in India da decenni.