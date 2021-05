News Brevi – 10.05.2021

DHL ACCELERA SULLA DECARBONIZZAZIONE – Il gruppo Deutsche Post DHL, una delle realtà più importanti dell’industria logistica, spinge l’acceleratore sul tema della decarbonizzazione e prevede un investimento di 7 miliardi di euro nei prossimi dieci anni per ridurre le emissioni di CO2: la ricerca di carburanti alternativi per il settore aereo e marittimo, l’aumento di veicoli elettrici a emissioni zero e la riqualificazione e progettazione di nuovi edifici a basso impatto ambientale sono i principali obiettivi dell’investimento. “Come attori protagonisti dell’industria logistica, è nostra responsabilità guidare il mercato verso un futuro sostenibile”, afferma Mario Zini, Amministratore Delegato di DHL Global Forwarding Italia. “Quattro anni fa, il gruppo Deutsche Post DHL ha avviato il programma Go Green – Zero Emissions, istituendo una commissione di esperti con lo scopo di trovare soluzioni innovative per ridurre a zero le emissioni di carbonio entro il 2050. Ora, il gruppo Deutsche Post DHL ha dato il via a una nuova roadmap e noi di DHL Global Forwarding faremo tutto il possibile per raggiungere i nuovi obiettivi”. A proposito del trasporto merci globale, gli investimenti riguarderanno soprattutto il trasporto aereo. DHL Global Forwarding sta promuovendo lo sviluppo e l’utilizzo di carburanti prodotti con energie rinnovabili: entro il 2030 almeno il 30% del fabbisogno di carburante per il trasporto aereo e di linea dovrà essere coperto da carburanti sostenibili. Lo sviluppo di nuovi carburanti è affiancato alla ricerca di nuove partnership: è questo il caso della collaborazione con la compagnia aerea statunitense United Airlines e il nuovo programma Eco-Skies Alliance SM. Insieme ad altri leader del settore, è previsto l’acquisto di 3,4 milioni di galloni di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) in grado di ridurre le emissioni di quasi l’80% rispetto a un carburante convenzionale.

BOMBARDIER: VIRTUAL EVENT PER I CLIENTI IN EUROPA E MEDIO ORIENTE – Bombardier ospita il suo secondo evento virtuale da lunedì 10 maggio a venerdì 14 maggio. Il produttore di business jet offre visite online dei suoi aeromobili leader del settore e mostra le sue offerte di servizio clienti tramite una serie di webinar. Rivolto a clienti in Medio Oriente ed Europa, Bombardier ospita visite online a bordo del Challenger 350, del Challenger 650, del Global 5500, del Global 6500 e dell’ammiraglia del settore Global 7500. Il primo evento virtuale di successo della società, a ottobre, si è concentrato su un pubblico nordamericano. Bombardier sta anche invitando i membri del pubblico a una visita virtuale di un aereo diverso ogni giorno dello show: i dettagli su come partecipare saranno condivisi sugli account Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn dell’azienda.

AMERICAN AIRLINES RINNOVA GLI AMENITY KITS – American Airlines sta introducendo nuovi onboard amenity kits per premium cabin customers, in collaborazione con Shinola e D.S. & Durga. “American spesso cerca marchi che siano radicati nella creatività, specialmente quelli che celebrano il viaggio”, ha affermato Clarissa Sebastian, Managing Director of Premium Customer Experience and Onboard Products. “D.S. & Durga e Shinola sottolineano ciò che apprezziamo nei nostri partner in American: la capacità di ispirare la connessione con persone o luoghi che contano ed esperienze che ci arricchiscono”. Fondato a Detroit, Shinola è un marchio di design di lusso con un impegno nella creazione di prodotti costruiti per durare, inclusi orologi di livello mondiale e pelletteria di alta qualità. La nuova amenity kit bag è stata meticolosamente progettata esclusivamente per American, per portare i clienti da un posto all’altro con stile, offrendo anche funzionalità per essere riutilizzata dopo il volo per raccogliere ricordi o organizzare gli elementi essenziali per i viaggi futuri. D.S. & Durga, con sede a Brooklyn, New York, sono profumieri noti per le fragranze con una ricca narrativa. Gli amenity kits includono aromas Rose Atlantic and Radio Bombay in balsami e lozioni per le labbra. I nuovi amenity kits, che American fornisce ai clienti premium su long-haul international and transcontinental flights, iniziano oggi a essere lanciati sui voli che operano tra gli Stati Uniti e Londra (LHR). Ciò include i servizi verso LHR da Dallas-Fort Worth (DFW); Miami (MIA); Chicago (ORD); Los Angeles (LAX); Charlotte, North Carolina (CLT); New York City (JFK); Philadelphia (PHL); Seattle (SEA). I kit verranno distribuiti su altri long-haul international and transcontinental flights durante l’estate. I kit saranno in versione Flagship First, Flagship Business e Premium Economy. Shinola ha la reputazione di assemblare orologi di classe mondiale con un’affinità per il design unico. Come estensione della partnership, Shinola sta creando un desk clock con un quadrante realizzato interamente con il metallo originale dell’iconica flotta American, ora ritirata, di velivoli McDonnell Douglas MD-80. Gli MD-80 sono stati la spina dorsale della flotta American, trasportando i clienti per oltre 35 anni prima che venissero ritirati nel 2019. Ogni quadrante è unico e reca piccoli segni dei decenni di servizio dell’aereo. I quadranti degli orologi sono tagliati a mano e lucidati, con assemblaggio finale nella fabbrica di Shinola a Detroit. Shinola sta creando un numero limitato di 1.000 desk clocks e ci sono due opzioni: i clienti possono acquistare un MD-80 desk clock con un vintage American Airlines logo o senza il logo. Inoltre, entro la fine dell’estate, gli Shinola wall clocks saranno presenti in selezionate Admirals Club lounges.

EASA: CERTIFICATION & DOA WORKSHOP 2021 – EASA informa: “Il Certification & DOA Workshop combina i precedenti workshop STC e DOA offrendo al suo pubblico un importante aggiornamento su una vasta gamma di argomenti, che coprono Rulemaking, International activities, STC & product certification, remote test witnessing and remote auditing, EPAS, DOA and technical matters. Unisciti a noi il 30 novembre 2021 per goderti il seminario principale con sessioni dal vivo mirate su una serie di argomenti importanti. Due settimane prima dell’evento pubblicheremo una serie di presentazioni tecniche preregistrate sul sito web EASA per consentirvi di saperne di più su una serie di altri argomenti utili e porre le vostre domande agli esperti”. Per Info: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/certification-doa-workshop-2021-0.

PRATT & WHITNEY: I DIPENDENTI IMPEGNATI NEL GLOBAL MONTH OF SERVICE – Nel mese di aprile, i dipendenti di Pratt & Whitney si sono uniti a Raytheon Technologies nel primo Global Month of Service partecipando al #ConnectUpChallenge: 30 giorni di coinvolgimento dei dipendenti, volontariato e filantropia con un impatto positivo sulle comunità di tutto il mondo. “I nostri dipendenti stanno determinando un impatto significativo nelle loro comunità locali mentre stabiliscono connessioni trasformative con i loro colleghi e vicini. In Canada, abbiamo raccolto fondi e raccolto e smistato più di 410 libbre di cibo non deperibile, sostenendo direttamente la comunità locale di Halifax, in Nuova Scozia. Più di 100 dipendenti hanno accettato la Connect Up Challenge e si sono offerti volontari per donare sangue e plasma nel campus di Pratt & Whitney a Rzeszów, Polonia. A causa di COVID-19, c’è stato un grande bisogno di sangue e plasma sanguigno in tutto il mondo. In Cina, più di 225 kg di detriti oceanici e rifiuti sono stati raccolti a Shanghai. Lavoriamo a stretto contatto con Engineers Without Borders per supportare progetti di ingegneria che consentono alle comunità di soddisfare i loro bisogni di base. I dipendenti hanno applicato la loro esperienza e le loro competenze ingegneristiche. Urban League of Greater Hartford si impegna a ridurre le disparità economiche nelle nostre comunità attraverso programmi, servizi e opportunità educative. L’energia volontaria e le partnership strategiche ci consentono di guidare un impatto generazionale duraturo nelle nostre comunità. Durante tutto l’anno, i dipendenti di Pratt & Whitney mettono in contatto persone di talento e motivate per elevare le comunità svantaggiate, ispirare la forza lavoro della prossima generazione e costruire un mondo più equo e prospero”, afferma Pratt & Whitney.

SEA: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA AZIONISTI – L’Assemblea Ordinaria della Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. è convocata presso Aeroporto Milano Linate (Segrate) – Aerostazione 2° piano Linate Center, il giorno 8 giugno 2021 alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 15 giugno 2021, stessi ora e luogo, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

ETIHAD AIRWAYS: PARTNERSHIP PER IL CHECK-IN A CASA – Etihad Airways ha stretto una partnership con DUBZ, powered by dnata, il primo specialisded off-airport solutions provider della regione, rendendo più facile per i passeggeri il check-in dei bagagli, la scelta del posto, il ritiro della carta d’imbarco e delle etichette dei bagagli dalla loro casa ad Abu Dhabi. Un test PCR Covid-19 può anche essere organizzato tramite il partner medico della compagnia aerea, LifeDx. Per prenotare il servizio, gli ospiti devono visitare etihad.com/homecheckin fino a sette ore prima del volo. Gli addetti al check-in arriveranno nella posizione prenotata all’orario prescelto, tra le 8:00 e le 20:00. L’agente controllerà i documenti di viaggio, completerà la procedura di check-in e ritirerà i bagagli. La selezione del posto può essere effettuata contemporaneamente e la franchigia bagaglio extra può essere acquistata se necessario. Una volta all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi, tutti i passeggeri non in transito che hanno utilizzato il servizio possono saltare le code, rendendo il viaggio in aeroporto senza soluzione di continuità. I bagagli dovranno essere ritirati presso il nastro bagagli di destinazione.

QANTAS: NUOVE OPPORTUNITA’ PER I FREQUENT FLYER – I frequent flyer di Qantas possono ora utilizzare i punti per pagare gli skipass in cinque piste in tutta la Nuova Zelanda questo inverno. Il CEO di Qantas Loyalty, Olivia Wirth, ha affermato: “Qantas opererà un numero record di voli per Queenstown durante l’alta stagione invernale per soddisfare la domanda che abbiamo visto da quando la two-way trans-Tasman bubble è stata aperta il mese scorso. Oltre il 20% delle prenotazioni per luglio e agosto è stato effettuato utilizzando i punti, quindi ci aspettiamo che l’opzione di riscattare i punti anche per uno skipass sarà molto apprezzata dai nostri membri”.