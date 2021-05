Cathay Pacific Cargo in supporto all’emergenza sanitaria in India

Cathay Pacific Cargo sta contribuendo a fronteggiare la grave emergenza sanitaria in India trasportando e consegnando materiali di soccorso di vitale importanza per il Paese, ed è pronta a dare ulteriore aiuto e supporto.

Anche se i voli passeggeri sono tuttora sospesi tra Hong Kong e l’India, nelle ultime settimane la Compagnia ha operato diversi voli cargo e voli passeggeri convertiti in solo cargo per consegnare più di 100 tonnellate di forniture umanitarie e mediche dirette verso alcuni dei principali centri dell’India.

Città come Delhi, Mumbai e Hyderabad hanno ricevuto ingenti quantità di generatori e concentratori di ossigeno, respiratori, ma anche mascherine chirurgiche, disinfettanti, dispositivi di protezione personale, farmaci e vaccini anti-Covid, utili e indispensabili per poter affrontare la crisi sanitaria.

George Edmunds, General Manager Cargo Commercial di Cathay Pacific, ha commentato: “Abbiamo scelto di contribuire fattivamente per cercare di attenuare la crisi sanitaria in India consegnando forniture mediche con i nostri cargo e voli passeggeri solo cargo. Stiamo notando un forte aumento di richieste anche dall’America e dalla vicina Cina continentale per dare aiuti umanitari all’India, e faremo tutto ciò che ci è possibile per recapitare questi soccorsi essenziali nel minor tempo possibile. Stiamo inoltre cercando di massimizzare la nostra capacità aumentando il numero di voli per il trasporto di merci e continueremo a collaborare a stretto contatto con le autorità indiane per rendere tutto questo possibile ed efficace”.

Cathay Pacific Cargo nel mese di marzo ha operato con 24 voli passeggeri solo cargo diretti in India e 29 voli in aprile per cercare di soddisfare la domanda e rispondere alle richieste di aiuto del Paese.

Con la sua flotta di Boeing 747, la Compagnia è pronta a sostenere gli sforzi necessari per dare soccorso alle città in difficoltà, consegnando ulteriori forniture di merci umanitarie e sanitarie dove e quando ce ne sarà la necessità.

