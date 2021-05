Emirates e flydubai offrono più scelte per i viaggiatori

Emirates e flydubai mantengono la promessa di reintrodurre maggiore comodità, scelta e connettività senza interruzioni per i viaggiatori attraverso la loro rete combinata, che dovrebbe raggiungere 168 destinazioni entro la fine di maggio.

Dal revival della loro strategic codeshare partnership all’inizio di settembre 2020, quasi 500.000 passeggeri hanno volato sull’Emirates-flydubai combined network, approfittando di orari, collegamenti e trasferimenti bagagli ottimizzati attraverso Dubai, tutto con un unico biglietto. Le principali destinazioni prenotate tramite il codice condiviso includono Kabul, Kathmandu, Kiev, Maldive e Zanzibar.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive of Emirates Group and Chairman of flydubai, ha dichiarato: “La partnership tra Emirates e flydubai continua a crescere costantemente per offrire ai viaggiatori una connettività ancora migliore a Dubai e attraverso Dubai a una vasta rete globale. Stiamo assistendo a un forte coinvolgimento dei clienti e siamo entusiasti di portare la partnership al livello successivo, espandendo i servizi verso nuove destinazioni. La stretta collaborazione tra Emirates e flydubai avvantaggia anche Dubai come business, leisure, and aviation hub, con connettività e flussi di viaggio migliorati dalla rete combinata di entrambi i vettori, continuando ad accogliere in sicurezza visitatori da tutto il mondo. Siamo fiduciosi che entrambe le compagnie aeree ricostruiranno le loro reti ancora meglio, mentre tracciano il percorso verso la ripresa”.

I clienti Emirates possono viaggiare con voli in codeshare verso oltre 56 destinazioni flydubai uniche, mentre i clienti flydubai possono scegliere tra oltre 82 destinazioni Emirates. I clienti possono inoltre usufruire di un enhanced schedule distribuito su 30 destinazioni servite da entrambe le compagnie aeree. flydubai ha recentemente annunciato la ripresa dei voli in 12 destinazioni in Russia, cinque città in Iran, nonché voli verso destinazioni stagionali in Georgia, Turchia e Montenegro, con ulteriori destinazioni che dovrebbero essere annunciate nei prossimi mesi man mano che i paesi apriranno le loro frontiere per gli affari e turismo.

Entrambe le compagnie aeree continuano a stratificare su una gamma più ampia di flight schedules, con 16 paesi aggiuntivi che si aprono al turismo internazionale con ingresso senza quarantena, tra cui: Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Gibuti, Finlandia, Georgia, Kirghizistan, Romania, Serbia, Tanzania, Ucraina e Uzbekistan.

Dal 21 maggio, i clienti di Emirates godranno di un’esperienza ancora migliore con orari migliorati e collegamenti con 22 destinazioni flydubai dal Terminal 3. Le destinazioni includono Bassora, Belgrado, Bucarest, Kiev, Odessa, Praga, Salalah, Sofia, Zanzibar, tra le altre.

Emirates e flydubai offrono esperienze di viaggio e servizi in volo incentrati sulla proposta di valore di ogni singolo brand, dando la priorità alla salute e alla sicurezza di clienti e dipendenti a terra e in volo. Entrambe le compagnie aeree hanno implementato ampie misure di sicurezza durante tutto il viaggio. Ciò include una migliore sanificazione, filtri HEPA all’avanguardia a bordo, tra una serie di altri protocolli. Anche gran parte dell’equipaggio e dei piloti di entrambe le compagnie aeree è stato completamente vaccinato.

I clienti che si connettono via Dubai alla loro destinazione finale possono aspettarsi un’esperienza di trasferimento fluida con tempi di connessione ridotti tra il Terminal 3 di Emirates e le operazioni di flydubai nel Terminal 2.

Il programma Emirates Skywards, il joint loyalty programme per Emirates e flydubai, continua a far crescere la sua interessante proposta per i clienti. Per i suoi frequent flyer, Emirates Skywards estende il Tier Status dei suoi Silver, Gold and Platinum members fino al 2022. La validità di qualsiasi Skywards Miles è stata inoltre ulteriormente estesa fino al 31 agosto 2021, offrendo ai soci Skywards maggiori opportunità di utilizzarle per un’ampia gamma di voli e premi partner, nonché altri privilegi. Inoltre, Emirates Skywards offre ai soci la possibilità di guadagnare double Tier Miles su tutti i voli Emirates e flydubai prenotati fino al 30 giugno, per viaggi fino al 30 dicembre 2021.

I clienti sono invitati a verificare i propri criteri di idoneità e i requisiti di ingresso specifici di ciascuna destinazione prima di organizzare il viaggio.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)