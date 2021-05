Volotea lancia una campagna sulla ripresa dei viaggi

Volotea torna in TV con una nuova campagna ADV, che invita a viaggiare, strizzando l’occhio ad un “contagioso ottimismo”. Con il nuovo spot, on air da ieri, domenica 16 maggio sulle principali testate televisive nazionali, il vettore vuole condividere la sua fiducia e il suo entusiasmo nella ripresa dei viaggi.

“Tutti noi non vediamo l’ora di ricominciare a viaggiare, soprattutto ora con l’arrivo della stagione estiva e, per questo, abbiamo voluto rappresentare con un pizzico di ironia i primi viaggiatori che ricominceranno a farlo. Le immagini raccontano ciò che la voce fuori campo esprime, e cioè che l’ottimismo è contagioso. Con questo spot, vogliamo trasmettere il nostro ottimismo, ricordando quanto sia bello poter viaggiare. Non appena le restrizioni lo permetteranno, le persone torneranno presto a viaggiare e noi vogliamo riaccendere quella sensazione di libertà che tutti proviamo quando stiamo volando verso una destinazione di vacanza”, spiega Marcos da Gama, Direttore Marketing, Brand e Comunicazione di Volotea.

Lo spot è ambientato in un futuro ormai prossimo, con restrizioni e norme sanitarie più flessibili, quando sarà finalmente possibile ricominciare a viaggiare. In questo scenario, si vede il primo turista che, orgoglioso e felice, esce di casa per andare all’aeroporto per partire per le vacanze. Durante il tragitto, il rumore delle ruote della sua valigia, che pochi mesi fa sarebbe stato percepito come poco gradevole, viene associato al piacere poter ritornare a viaggiare, dopo lunghi mesi di isolamento.

La campagna, sostenuta dall’hashtag #ottimismocontagioso, sarà declinata anche su radio, internet e social network (Instagram, Facebook, Youtube e Tiktok) e in OOH.

Lo spot, firmato dall’agenzia Alegre Roca e prodotto da Glassy Films, è on air sui principali canali nazionali italiani – tra cui Canale 5, Italia 1, Nove, RealTime, Dmax, Rai 4 – in un primo flight dal 16 maggio al 5 giugno e, successivamente, dal 13 giugno al 10 luglio.

La campagna è pianificata da MediaTrack, con cui Volotea collabora fin dalla sua nascita, nel 2012. Una collaborazione che ha già all’attivo diverse campagne locali, ideate per annunciare l’apertura di basi o nuove rotte.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)