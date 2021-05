Bombardier collabora con Sterling per migliorare la spedizione di parti

Bombardier ha annunciato oggi la sua collaborazione con Sterling Global Aviation Logistics, leader mondiale nel trasporto aereo e nella logistica, per migliorare la spedizione mondiale di parti per i propri clienti. La collaborazione fornisce a Bombardier l’accesso a una rete di aeromobili, con base in cinque continenti, con cui fornire un’ampia varietà di parti ai clienti in modo rapido ed efficiente in caso di aircraft on ground (AOG) situation.

La soluzione completamente integrata per parts delivery rafforza ulteriormente la reattività e completa il vasto parts network di Bombardier.

“I nostri clienti meritano una risoluzione AOG rapida e senza sforzo e la nostra collaborazione con Sterling, leader del settore nella fornitura di AOG Logistics in tutto il mondo, ci consente di fornire in modo rapido ed efficiente le parti di cui i nostri clienti hanno bisogno”, ha affermato Andy Nureddin, Vice President, Customer Support, Bombardier. “Siamo lieti di migliorare ulteriormente il nostro portafoglio di soluzioni e siamo orgogliosi di aggiungere questa offerta ai modi in cui possiamo essere presenti per i nostri clienti, quando e dove hanno bisogno di noi”.

“Siamo molto entusiasti di fornire global logistics support alle avanzate parts delivery solutions di Bombardier per i loro clienti e siamo orgogliosi della nostra collaborazione strategica di lunga data di oltre 15 anni”, ha affermato Robert Broderick, Executive Vice President, Sterling Global Aviation Logistics.

I clienti Bombardier possono volare con fiducia sapendo di avere il sostegno di uno dei parts distribution networks più estesi del settore, con parts facilities dislocate in Nord America, Europa, Asia e Medio Oriente. Spedendo più di 350.000 parti all’anno con un notevole network-wide parts availability rate del 96%, il sofisticato inventory management system di Bombardier massimizza la disponibilità, la spedizione e il monitoraggio dei ricambi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I clienti che acquistano parti da Bombardier possono continuare a beneficiare di una garanzia di due anni sulle parti e dell’adeguamento dei prezzi.

Il parts delivery service migliorato è una delle tante soluzioni a disposizione dei clienti che necessitano di assistenza immediata. Il Mobile Response Team di Bombardier vanta una copertura AOG di livello mondiale con 30 mobile response team trucks in tutto il mondo. Inoltre, i clienti possono contare su Bombardier per il supporto riguardo structural repairs per le famiglie di aeromobili Learjet, Challenger e Global. Queste soluzioni di riparazione di alta qualità sono disponibili presso un unico punto di contatto tramite il Bombardier’s Customer Response Centre (CRC).

I cross-functional CRC teams di Bombardier sono inoltre dotati di strumenti e tecnologie all’avanguardia e sono supportati dall’esperienza ingegneristica di Bombardier. Bombardier continua a rafforzare il suo costante impegno per fornire ai propri clienti gli onsite, mobile and aircraft-on-ground resolution services più completi del settore.

Questo annuncio è l’ultimo di una serie volta a migliorare il customer service network globale di Bombardier e ad aumentare del 50% la sua infrastructure footprint. Questi includono l’espansione del Bombardier’s service centre network a Berlino, Miami, Biggin Hill, Londra, Singapore e il nuovo service centre che sarà costruito a Melbourne, in Australia; nuove Line Maintenance Stations (LMS) in posizioni strategiche negli Stati Uniti e in Europa; nuovi prodotti e servizi per i clienti, comprese le fasi successive della digital transformation di Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)