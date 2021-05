Emirates sigla un accordo strategico con Huawei

Emirates ha annunciato oggi di aver firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Huawei, uno dei principali brand tecnologici del mondo, per estendere ulteriormente la sua partnership esistente. La collaborazione rafforzata consentirà a entrambi i brand di creare consapevolezza presso un pubblico più ampio in Medio Oriente e oltre.

L’accordo è stato firmato all’Arabian Travel Market 2021 (ATM) a Dubai da Orhan Abbas, Senior Vice President of Commercial Operations – Far East presso Emirates e Lu Geng, Vice President Middle East and Africa of Huawei Global Partnerships & Eco-Development, approfondendo la cooperazione strategica tra Emirates e Huawei e i vantaggi reciproci nell’espansione della loro portata rispettivamente in Cina e Medio Oriente e nei mercati africani. Alla cerimonia della firma erano presenti anche Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates e William Hu, Regional Business Development Director, Eco-Development Department, Huawei.

Oltre alle promozioni congiunte progettate per costruire la consapevolezza del brand per Emirates e Huawei negli altri mercati nazionali, la partnership comprenderà anche il lancio di iniziative incentrate sul cliente, comprese esperienze migliorate e coinvolgenti per gli utenti di smartphone Huawei durante la prenotazione di biglietti e la pianificazione di viaggi con l’app Emirates, disponibile su AppGallery, piattaforma di distribuzione ufficiale di Huawei e uno dei primi tre mercati globali di app al mondo, con oltre 530 milioni di utenti mensili attivi. La cooperazione congiunta vedrà anche Emirates fornire supporto per il motore di ricerca Huawei, Petal Search, su dispositivi intelligenti nella regione MEA.

Per Emirates, l’integrazione nell’ecosistema di Huawei consentirà alla compagnia aerea di attingere a un pubblico di destinazione più ampio e agli utenti di telefoni Huawei, in particolare nel mercato cinese, che è stato considerato uno dei mercati strategici chiave per Emirates in tutto il mondo.

Questa mossa è stata costruita sulla collaborazione di successo dei due marchi stabilita all’inizio del 2020, quando l’app Emirates è stata resa disponibile sui dispositivi smartphone di Huawei sulla sua AppGallery, offrendo agli utenti una gamma di funzioni più ricca e coinvolgente. La collaborazione è stata ulteriormente ampliata a settembre 2020, con miglioramenti che hanno consentito prenotazioni più rapide e altre funzionalità su misura che hanno personalizzato l’esperienza mobile.

Il memorandum d’intesa firmato oggi prevede anche un ulteriore sviluppo dell’app mobile Emirates su AppGallery. Ad oggi, l’app Emirates ha avuto più di 1 milione di installazioni da AppGallery. L’AppGallery sta anche attirando un numero crescente di sviluppatori, con 2,3 milioni attualmente registrati, un aumento del 77% rispetto allo scorso anno. A marzo 2021, c’erano più di 70.000 sviluppatori registrati nella regione del Medio Oriente e dell’Africa.

Nell’ambito della sua proposta ai consumatori, la compagnia aerea si impegna a migliorare la sua digital customer experience sfruttando la tecnologia all’avanguardia, rendendo l’app Emirates un utile compagno che garantisce un viaggio senza interruzioni del cliente in movimento. L’app Emirates offre un facile accesso a una vasta gamma di servizi e funzioni, dalla ricerca del volo alla prenotazione dei biglietti, al check-in, alla selezione del posto e del pasto, nonché alle informazioni sull’account Skywards. Le funzioni innovative dell’app Emirates includono anche la creazione di ice playlist e la sincronizzazione con i sedili degli aerei prima del viaggio e l’Airport Wayfinder, per le indicazioni presso l’hub di Emirates, Dubai International Airport.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)