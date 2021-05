oneworld nomina Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, come Governing Board Chairman

Il Governing Board of the oneworld Alliance ha nominato il Qatar Airways Group Chief Executive, Akbar Al Baker, come Chairman. Succede al CEO di Qantas Group, Alan Joyce, che ha ricoperto il ruolo da settembre 2018.

In qualità di Chairman of the oneworld Governing Board, H.E. Al Baker supervisionerà la governance dell’alleanza, presiederà le riunioni del Governing Board di oneworld e lavorerà a stretto contatto con il CEO di oneworld, Rob Gurney, e il management team dell’alleanza.

Dopo aver guidato Qatar Airways sin dal suo lancio nel 1997, Al Baker è il CEO più longevo di una compagnia aerea membro di oneworld. Sotto la sua guida, Qatar Airways è diventata una delle compagnie aeree più premiate al mondo, con una vasto network globale, con l’intenzione di servire oltre 140 destinazioni entro la fine di luglio 2021. Qatar Airways è diventata membro di oneworld nell’ottobre 2013.

Figura influente nel settore dell’aviazione globale, H.E. Al Baker è stato Chairman of the International Air Transport Association (IATA) Board of Governors da giugno 2018 a giugno 2019. È membro dello IATA’s Board of Governors dal 2012. È anche membro dell’Executive Committee of the Arab Air Carriers Organisation e non-executive Director of Heathrow Airport Holdings. Inoltre, è Secretary-General of Qatar National Tourism Council.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Sono onorato di essere stato scelto dai miei colleghi membri per dirigere l’oneworld alliance Governing Board in un momento in cui l’industria sta affrontando la sua più grande sfida. Rappresentare e guidare l’alleanza oneworld è un enorme privilegio e sono grato per l’opportunità di rappresentare un’alleanza che ha svolto un ruolo fondamentale nel mantenimento della connettività globale, supportando il trasporto di lavoratori essenziali, attrezzature mediche e forniture di aiuti durante la pandemia.

Non vedo l’ora di servire come Chairman of the Governing Board e di lavorare con i nostri partner dell’alleanza, il CEO di oneworld Rob Gurney e il team di oneworld per fornire una maggiore connettività globale, un’esperienza di viaggio senza interruzioni e loyalty offerings più preziose per i nostri passeggeri”.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “In qualità di membro fondatore di oneworld, è stato un onore servire come Chairman of the alliance. Akbar è in una buona posizione per guidare oneworld nella sua trasformazione in corso e non vediamo l’ora di lavorare con lui e le compagnie aeree associate per offrire ancora più valore ai clienti oneworld”.

Il CEO di oneworld, Rob Gurney, ha dichiarato: “A nome dell’alleanza, vogliamo ringraziare Joyce per la sua leadership in oneworld, anche durante un periodo difficile per il settore. Da quando Qatar Airways è entrata a far parte di oneworld nel 2013, è stata uno dei principali contributori dell’alleanza e siamo onorati che His Excellency Mr Al Baker sia il nostro prossimo Governing Board Chairman. Non vediamo l’ora di lavorare con lui per rafforzare e far crescere ulteriormente l’alleanza, posizionando oneworld per la ripresa del settore”.

L’oneworld Governing Board comprende i CEO di tutte le compagnie aeree membri dell’alleanza: Alaska Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Royal Air Maroc, Royal Jordanian, S7 Airlines e SriLankan Airlines, insieme a Qatar Airways.

(Ufficio Stampa oneworld – Photo Credits: oneworld)