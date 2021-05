Airbus consegna il centesimo A400M

Airbus ha raggiunto la centesima A400M delivery con MSN111, il decimo A400M per l’Aeronautica Militare spagnola. L’aereo ha effettuato il ferry flight il 24 maggio da Siviglia a Saragozza, dove è basata la flotta A400M spagnola.

Nella stessa settimana, la flotta globale A400M ha anche raggiunto il traguardo delle 100.000 ore di volo, effettuando missioni in tutto il mondo per tutte le otto nazioni clienti.

Tutti gli operatori dell’A400M sono stati in grado di utilizzare l’aereo in modo intensivo per le Covid-19 emergency response missions, oltre a condurre operazioni congiunte e collaborative.

Queste pietre miliari dimostrano chiaramente la maturità del programma A400M su tutti i fronti.

Recentemente l’A400M ha condotto con successo un’importante helicopter air-to-air refuelling certification flight test campaign in coordinamento con la DGA (French Directorate General of Armaments), completando la maggior parte dei suoi obiettivi di certificazione, incluso il primo rifornimento simultaneo di due elicotteri.

L’A400M è già in grado di lanciare fino a 116 paracadutisti, tramite simultaneous dispatch dalle side doors con automatic parachute opening, o dalla rampa con automatic parachute opening o in freefall, giorno e notte. Recenti test sono stati completati in Spagna, in collaborazione con l’UK Royal Air Force parachute test team, per espandere fino a 25.000 piedi (7.600 metri) per automatic parachute opening e fino a 38.000 piedi (11.582 metri) per free fall.

L’A400M ha anche completato ulteriori test per espandere la sua air drop capability, comprese multiple platforms con parachute extraction (23 tonnes). La Francia e la Spagna hanno partecipato a questi voli. È stato anche certificato un altro modo per consegnare cargo su austere airstrips senza handling equipment: Combat offload fino a 19 tonnellate di pallet (one pass) o 25 tonnellate (two passes) su paved or unpaved airstrips.

L’A400M ha anche raggiunto un nuovo traguardo decisivo dopo i certification flights della sua Automatic Low Level Flight capability for Instrumental Meteorological Conditions (IMC). Utilizzando navigation systems and terrain databases, senza la necessità di un terrain-following radar, questa è la prima volta per un military transport aircraft. Ciò rende l’aereo meno rilevabile in aree ostili e meno suscettibile alle minacce durante lo svolgimento di operazioni in ambienti ostili.

In termini di missioni collaborative, la Spanish Air Force ha supportato la French Armée de l’Air nel trasporto di un elicottero Caracal da Cazaux (Francia) a Tucson (USA), utilizzando un A400M spagnolo. Il volo è stato utilizzato da CLAEX (Spanish Logistics Center for Armament and Experimentation) e CECTA (Air Transport Cargo Evaluation Cell) per convalidare il loading process sugli A400M spagnoli.

Le missioni militari chiave dello scorso anno includevano la consegna di quasi 40 tonnellate di cibo, acqua, carburante e munizioni da parte di un singolo A400M francese alle truppe con base nella regione africana del Sahel, il primo A400M per rifornimenti aerei in un paese al di fuori dell’Europa.

Inoltre, la Germania è diventata il primo A400M customer ad utilizzare l’A400M come tanker in missioni reali fornendo supporto alla “Counter Daesh” operation in Giordania.

Il 2020 e il 2021 hanno visto anche l’uso dell’A400M in civil emergency response roles durante la crisi pandemica COVID-19, non da ultimo per i compiti di civil medical evacuation (medevac), con Airbus che fornisce supporto critico per gli air force operators, nonché per il trasporto di key medical relief supplies. La versatilità dell’aereo ha anche permesso una rapida conversione alla configurazione Medevac, dove i moduli di terapia intensiva installati fornivano airborne intensive care units.

“Con la maturità, la versatilità e le capacità uniche dimostrate nelle operazioni in tutto il mondo, l’A400M si sta rivelando un punto di svolta per military airlift and humanitarian missions nel 21° secolo”, conclude Airbus

(Ufficio Stampa Airbus)