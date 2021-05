Da luglio Air Europa tornerà a volare verso Panama

Air Europa da luglio tornerà a volare verso Panama con due frequenze a settimana, il martedì e la domenica, procedendo così con il preannunciato ripristino graduale dei collegamenti operati. Air Europa che nel 2019 inaugurò i collegamenti verso Panama, in occasione della Fiera Internazionale del Turismo Fitur, ha annunciato d’aver rinnovato e ampliato il suo impegno verso questo Paese stipulando un accordo volto a contribuire alla sua promozione internazionale.

Iván Eskildsen, Ministro del turismo di Panama, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti per la stipula di questo accordo che dal 20 luglio porterà all’apertura della destinazione e incrementerà le occasioni per visitare Panama, meta molto attraente per il mercato spagnolo in particolare”.

L’amministratore delegato di Air Europa, Valentín Lago, ha affermato: “La ripresa delle operazioni consentirà di rafforzare la posizione di Panama quale destinazione turistica, avvicinando i visitatori alle sue attrazioni naturali e culturali, nonché alle occasioni di business, e contribuirà, inoltre, alla valorizzazione del potenziale dell’aeroporto di Tocumen come hub delle Americhe”.

Air Europa riprenderà i collegamenti verso Panama il 20 luglio e lo farà a bordo della sua flotta Boeing 787-8 Dreamliner, i velivoli più efficienti e sostenibili in grado di ridurre le emissioni fino al 20%, rispetto a qualsiasi altro velivolo di dimensioni simili e riducendone l’impatto acustico fino al 60%.

Con una capacità di 296 passeggeri, di cui 22 in Business Class, il Dreamliner offre un’esperienza unica a bordo. Inoltre, la flotta Dreamliner dispone di filtri HEPA ad alta efficienza, gli stessi che vengono utilizzati negli ambienti ospedalieri, in grado di catturare particelle con un’efficienza superiore al 99,9%.

L’operativo dei voli che prevede la partenza da Madrid alle 15:15 e l’arrivo a Panama alle 18:50, ora locale, garantisce un collegamento perfetto e veloce con le destinazioni spagnole ed europee.

Air Europa riprende la sua programmazione privilegiando e rafforzando la sicurezza e il benessere a bordo di tutti i suoi passeggeri. Pertanto, con l’obiettivo di offrire la massima sicurezza e trasmettere al cliente la fiducia e la tranquillità necessarie per pianificare il proprio viaggio, la compagnia aerea ha rafforzato i suoi rigorosi protocolli di igienizzazione e sanificazione e ha attivato misure per garantire la massima protezione.

Tra questi, la riduzione degli oggetti manipolabili a bordo; nuove procedure di imbarco e sbarco; massima separazione tra i passeggeri ove consentito; disbrigo online di tutte le procedure relative al proprio viaggio. In questo senso, ha migliorato il proprio sito web www.aireuropa.com e ha sviluppato una nuova app con l’obiettivo di fornire ai clienti un servizio più semplice e intuitivo volto a migliorare la loro esperienza. Air Europa ha anche messo a disposizione dei passeggeri una nuova politica tariffaria competitiva e flessibile capace di rispondere alle esigenze della clientela.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)