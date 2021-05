easyJet inaugura il primo volo tra Olbia e Milano Bergamo e annuncia l’avvio di nuove rotte

Per la prima volta, il cielo sopra Bergamo si tinge di arancione: il volo EJU 3367 di easyJet proveniente da Olbia è atterrato oggi a Milano Bergamo alle ore 10:25, accolto con il tipico “battesimo dell’acqua” (water cannon salute), per ripartire alla volta della Costa Smeralda alle ore 11:00.

Si tratta del volo inaugurale della rotta Milano Bergamo – Olbia, con cui easyJet avvia le proprie operazioni dall’aeroporto di Milano Bergamo. A partire da oggi fino al 23 ottobre, infatti, la compagnia opererà un collegamento giornaliero tra lo scalo bergamasco e quello sardo, cui se ne aggiungerà un secondo nel periodo tra il 19 luglio e il 5 settembre.

Per la prossima stagione invernale, inoltre, la compagnia prevede di aumentare la propria offerta di collegamenti dall’aeroporto “Caravaggio”, introducendo nuove rotte internazionali verso Parigi Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol e Londra Gatwick.

“E’ molto emozionante vedere un aereo di easyJet all’aeroporto di Milano Bergamo”, ha commentato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia. “Siamo particolarmente contenti di offrire ai nostri clienti ancora più scelta per la prossima estate, insieme a una delle politiche di prenotazioni più flessibili di sempre. Sappiamo che molti italiani preferiranno trascorrere le proprie vacanze in Italia anche quest’anno e la scelta di inaugurare il collegamento tra Milano Bergamo e Olbia non poteva trovare tempismo migliore. Per noi questo volo marca l’inizio di quella che sicuramente sarà una fruttuosa collaborazione con l’aeroporto di Milano Bergamo, dove prevediamo di incrementare la nostra presenza con nuovi collegamenti internazionali verso aeroporti primari come Londra Gatwick, Amsterdam Schiphol e Parigi Charles de Gaulle già il prossimo inverno”.

“Con grande soddisfazione diamo il benvenuto a easyJet, che inaugura la sua collaborazione con l’aeroporto di Milano Bergamo operando su una rotta tra le più richieste e che, siamo certi, contribuirà all’ottimo andamento dei voli nazionali per questa stagione estiva”, dichiara Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di SACBO. “Il collegamento con Olbia di easyJet, che arricchisce l’offerta verso tale destinazione e la Sardegna, otterrà un sicuro apprezzamento per chi sceglie di volare dal nostro aeroporto, la cui facile accessibilità, soprattutto ai residenti nella fascia da Milano alla Lombardia centro-orientale, si combina con l’offerta di collegamenti in continua espansione sul network internazionale. Prospettiva a cui ci auguriamo contribuisca nel breve termine anche la collaborazione con easyJet”.

Con l’aggiunta di Milano Bergamo, easyJet servirà quest’estate 18 aeroporti italiani portando a 66 le rotte nazionali e internazionali con cui collegherà la Lombardia, una regione al centro della strategia di easyJet sin dal 1998.

Inoltre, con l’introduzione della rotta su Bergamo, easyJet aggiungerà un ulteriore collegamento dall’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, dove è la prima compagnia per numero di posti offerti e destinazioni servite, con ben 20 rotte nazionali e internazionali.

Per offrire ai propri passeggeri ancora maggiore serenità nel prenotare un viaggio quest’estate, easyJet ha recentemente introdotto policy ancora più elastiche, come parte del proprio piano ‘Garanzia Flex’. Quest’estate, infatti, tutti i passeggeri possono cambiare i loro voli senza una penale per il cambio con qualsiasi altro volo e destinazione in vendita, in qualsiasi giorno anche fino a due ore prima della partenza. Inoltre, i passeggeri il cui programma di viaggio subisca l’impatto di un lockdown o di una quarantena obbligatoria, potranno ricevere un rimborso anche se il volo rimane operativo.

(Ufficio Stampa easyJet – SACBO – Photo Credits: easyJet – SACBO)