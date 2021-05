Lufthansa: riapre la First Class Lounge presso Frankfurt Airport

Con l’avvicinarsi dell’estate, il desiderio di viaggiare continua a crescere: il calo dei tassi di infezione e l’allentamento delle restrizioni ai viaggi stanno spingendo sempre più persone a volare. In risposta all’aumento delle cifre relative alle prenotazioni, Lufthansa sta sfruttando questa opportunità per riaprire la Lufthansa First Class Lounge nel Terminal 1 di Frankfurt Airport a partire dal 1° giugno.

La lounge offre un luogo esclusivo e confortevole dove rilassarsi, mentre i viaggiatori aspettano la loro partenza. La gamma dei prodotti offerti nelle lounge è stata adeguata alle normative vigenti. Al momento, il consumo di cibo e bevande è consentito solo al di fuori della lounge. Un’offerta da asporto è disponibile nella First Class Lounge, con una buona selezione di cibi e bevande. Non appena le normative ufficiali lo consentiranno, riprenderà anche il popolare servizio “á la carte”.

Gli ospiti di First Class possono ora usufruire anche del consueto servizio personalizzato. La First Class Lounge è aperta tutti i giorni dalle 6:00 alle 21:30.

Gli ospiti Lufthansa possono già accedere ad alcune lounges in Germania e all’estero, come New York. Nelle prossime settimane riapriranno gradualmente ulteriori lounges Lufthansa per i clienti. A breve saranno resi nuovamente disponibili anche il First Class Terminal e il relativo servizio limousine. Una serie di misure, come mantenere la distanza e indossare una copertura per bocca e naso, assicurano che il soggiorno nella lounge soddisfi gli elevati standard di sicurezza e igiene.

Per ulteriori informazioni sulle lounge e sulle condizioni in loco, visitare https://www.lufthansa.com/de/en/lounges.

(Ufficio Stampa Lufthansa)