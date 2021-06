ANA HOLDINGS lancia ANA NEO

ANA HOLDINGS (“ANA HD”) ha siglato una partnership con il rinomato studio di giochi JP GAMES, Inc. 1 per lanciare ANA NEO, Inc. (di seguito “ANA NEO”) una piattaforma virtuale interattiva che trasmetterà agli utenti di tutto il mondo la gioia di viaggiare, proponendo e opportunità uniche di shopping. Chiave di accesso alla piattaforma ANA NEO è “SKY WHALE” dove gli utenti saranno in grado di viaggiare e accedere ad attività interattive e altri ambienti all’interno di ANA NEO. Il lancio del servizio è previsto per il 2022 e questa sarà una gradita opportunità in un’epoca in cui COVID-19 ha accelerato la digitalizzazione, riducendo le opportunità di viaggio. ANA NEO si avvale delle più recenti innovazioni per creare nuovi legami tra persone e culture.

“ANA NEO porterà la gioia del viaggiare a un pubblico molto più ampio e offrirà agli utenti un’esperienza senza pari”, ha detto Mitsuo Tomita, presidente e CEO di ANA NEO. “Con riproduzioni realistiche di famosi siti turistici e opportunità di shopping senza precedenti, ANA NEO aiuterà le persone a esplorare il mondo comodamente collegati dal proprio dispositivo. Quale prima compagnia aerea globale a lanciare questo tipo di piattaforma, siamo entusiasti di offrire al nostro pubblico nuove possibilità e nuove esperienze”.

“Proprio come i viaggi, le piattaforme virtuali sono un modo eccellente per connettersi con le persone e sperimentare nuove possibilità”, ha detto Hajime Tabata, chief producer di ANA NEO e Chief Executive Officer di JP GAMES. “ANA NEO reimmagina in maniera nuova e audace la piattaforma virtuale, sfruttando le ultime scoperte tecnologiche per creare un mondo digitale coinvolgente e che cattura la meraviglia dei viaggi, permettendo a famiglie e amici di farli insieme”.

La SKY WHALE è una nave digitale che trascende il tempo e lo spazio ed è il mezzo di trasporto all’interno del mondo offerto da ANA NEO. Caratterizzato da tre aree distinte con riproduzioni di luoghi del mondo reale, ANA NEO offre anche una vasta gamma di opzioni di personalizzazione per gli utenti. Inoltre, gli oggetti che si trovano nel mondo digitale possono essere acquistati e le partnership con i principali rivenditori permetteranno agli utenti di fare shopping mentre sono loggati a SKY WHALE con i loro smartphone. Gli utenti saranno in grado di utilizzare le loro miglia ANA all’interno del mondo di SKY WHALE, così come di provare i servizi con il robot avatar sviluppato da avatarin Inc.

Sky Park: progettato da zero considerando gli utenti globali, l’area “Sky Park” impiegherà una grafica 3D avanzata per creare un ambiente coinvolgente. Gli utenti potranno esplorare Sky Park da soli o con un gruppo di amici e famigliari. Come valore aggiunto che solo il gruppo ANA può fornire, è anche possibile per gli utenti prenotare un viaggio reale che corrisponde all’esperienza virtuale. Permettendo ai clienti di godersi un viaggio virtuale, ANA NEO desidera stimolare la domanda di viaggi reali, attirando così più passeggeri.

Sky Mall: lo “Sky Mall” è uno spazio commerciale virtuale ispirato alle aree commerciali e di intrattenimento degli aeroporti. Oltre allo shopping virtuale, “Sky Mall” promuoverà la cultura regionale e i prodotti locali, rendendo disponibili in tutto il mondo oggetti e prodotti di artigianato del mondo reale.

Sky Village: nella zona “Sky Village”, SKY WHALE fornirà l’accesso alle cure mediche, istruzione e servizi governativi in un ambiente virtuale, facendone il modello per una città virtuale intelligente.

SKY WHALE di ANA NEO è una piattaforma innovativa messa a disposizione dal Gruppo ANA. Sostenuta da enti del turismo e organizzazioni correlate in Giappone e all’estero, ANA NEO fornirà agli utenti di tutto il mondo una nuova esperienza che li collega al mondo reale – indipendentemente dal tempo o dal luogo – attraverso lo spazio virtuale sviluppato da ANA NEO, in collaborazione con una vasta gamma di partner.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)