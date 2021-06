Emirates: daily scheduled A380 services verso il Bahrain

Emirates offrirà più scelta e comfort ai propri clienti in Bahrain, con l’introduzione del primo scheduled Airbus A380 service durante il mese di giugno. Questa è la prima volta che una compagnia aerea opera il velivolo su base regolare per il Regno e dimostra la prontezza operativa del nuovo aeroporto per fornire l’infrastruttura necessaria per ospitare un A380 service.

Il volo EK839/840, precedentemente operato da un Boeing 777-300ER, è stato aggiornato all’Emirates A380. Il cambio di aeromobile aiuterà a soddisfare la crescente domanda da e per il Bahrain durante l’estate e sottolinea l’impegno della compagnia aerea a rendere ancora più facili i collegamenti per i viaggiatori da e per Dubai.

Il volo Emirates EK839 partirà da Dubai tutti i giorni alle 15:30, con arrivo in Bahrain alle 15:50. Il volo di ritorno, EK840, parte dal Bahrain alle 17:50, arrivando a Dubai alle ore 20:00. L’Emirates A380 opererà tutti i giorni, oltre a un servizio mattutino, EK837/838, operato da un Boeing 777-300ER.

L’Airbus A380 che serve la rotta Dubai-Bahrain offre un totale di 507 posti in una configurazione a tre classi, con 417 posti in Economy Class, 76 posti in Business Class e 14 First Class Private Suite.

La compagnia aerea continuerà ad espandere il suo dispiegamento in linea con il graduale ritorno della domanda. Emirates attualmente opera l’A380 per New York JFK, Parigi, Jeddah, Amman, Il Cairo, Francoforte, Bangkok, Guangzhou, Hong Kong e Mosca e presto opererà l’aereo a Los Angeles a luglio.

Emirates serve il Regno del Bahrain da oltre due decenni. La compagnia aerea ha in passato dispiegato numerose one-off A380 missions nel paese e ha anche mostrato due volte il suo aereo di punta al Bahrain Airshow.

Il Bahrain ha riaperto i suoi confini per turisti e visitatori e i viaggiatori dagli Emirati Arabi Uniti possono recarsi nel Regno senza dover metteresi in quarantena ad entrambe le estremità del loro viaggio. I clienti sono tuttavia invitati a verificare i requisiti di ingresso del Bahrain prima del viaggio.

Emirates ha guidato l’industria a proteggere la salute dei propri clienti. I clienti di Emirates viaggiano con la certezza che le più recenti misure di salute e sicurezza sono in atto in ogni fase del viaggio. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless per facilitare i clienti attraverso l’aeroporto di Dubai.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)