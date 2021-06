Il settore europeo dei viaggi e del turismo lancia la campagna “Destination Summer”

Quattro importanti associazioni di settore stanno mobilitando dipendenti e viaggiatori individuali per sollecitare i responsabili politici a coordinare e revocare le restrizioni di viaggio in tutta Europa.

Mentre i paesi dell’UE esaminano la proposta aggiornata della Commissione europea per coordinare l’allentamento delle restrizioni di viaggio in tutta Europa, Airlines For Europe (A4E), Airports Council International Europe (ACI EUROPE), International Air Transport Association (IATA) e European Travel Retail Confederation (ETRC) hanno lanciato insieme Destination Summer, con l’obiettivo di lavorare con l’Unione Europea e i responsabili politici nazionali per adottare un approccio armonizzato per l’eliminazione delle restrizioni di viaggio, consentendo la ripresa sicura e regolare della libera circolazione per i cittadini europei.

“Grazie alle campagne di vaccinazione in corso in tutta Europa, alle crescenti prove scientifiche sull’efficacia dei vaccini, all’aumento delle capacità di test e al miglioramento della situazione epidemiologica, sono ora in atto i presupposti per consentire la riapertura dei viaggi e del turismo in modo coordinato e coerente con le misure sanitarie, evitando ingiuste discriminazioni tra viaggiatori vaccinati/non vaccinati”, afferma il comunicato.

La coalizione chiede un approccio europeo comune basato su:

– Il ripristino della libertà di circolazione nell’UE, in particolare attraverso la rapida attuazione dell’EU Digital COVID Certificate.

– Il lancio di rapid EU testing capabilities convenienti, affidabili e rapide, se necessario, che consentano la fine delle quarantene generali e si avvalgano della crescente disponibilità di test antigenici.

– Una spinta per una progressiva ripresa dei viaggi internazionali non essenziali attraverso una revisione periodica della ‘EU White List’, consentendo l’ingresso nell’UE per i viaggiatori provenienti da paesi terzi con una buona situazione epidemiologica e per quelli vaccinati con EU-authorised vaccines.

Il settore europeo dei viaggi e del turismo, rappresentato dalle quattro associazioni, sta incoraggiando i cittadini europei che vogliono viaggiare di nuovo, aviation, travel and tourism companies, i loro dipendenti e partner, ad aderire alla campagna #destinationsummer. Ciò significa condividere l’esigenza e il desiderio di viaggiare di nuovo seguendo regole chiare e informazioni ufficiali sui modi sicuri e responsabili per farlo. Per ulteriori informazioni, visitare www.destinationsummer.eu.

“La libertà di movimento è un principio europeo fondamentale e i cittadini devono potersi muovere liberamente e in sicurezza. Dopo 15 mesi di lockdown e restrizioni di viaggio, è tempo di riunire i viaggiatori in Europa. Abbiamo bisogno di vedere un allentamento coordinato delle restrizioni. La nostra campagna esorta i responsabili politici a riconoscere l’impatto rapido e positivo delle vaccinazioni e delle conoscenze scientifiche acquisite l’anno scorso affinché i paesi dell’UE possano coordinare e ripristinare meglio la libera circolazione dei cittadini”, ha affermato Thomas Reynaert, Managing Director, Airlines for Europe (A4E).

“C’è un’enorme domanda repressa per viaggiare di nuovo e non vogliamo riaprire per l’estate, solo per essere di nuovo in isolamento. Viaggiare responsabilmente significa restare al sicuro e in salute in modo che l’Europa abbia maggiori possibilità di una ripresa più rapida e più a lungo termine. Rispettando le misure di sicurezza, insieme possiamo rendere l’estate 2021 indimenticabile per tutte le giuste ragioni”, ha affermato Olivier Jankovec, Director General at Airports Council International Europe (ACI EUROPE).

“Secondo un recente sondaggio IATA, il 76% delle persone desidera viaggiare per vedere la famiglia e gli amici il prima possibile. Abbiamo i mezzi, con test e vaccinazioni, per riconnettere in sicurezza le persone e riavviare il settore dei viaggi e del turismo in tempo per l’estate. Abbiamo solo bisogno della volontà e del coordinamento dei governi per realizzarlo”, ha affermato Rafael Schvartzman, Regional Vice President for Europe at the International Air Transport Association (IATA).

“Insieme possiamo trasformare in realtà la riapertura dei viaggi e del turismo in Europa quest’estate. Questa è una strategia chiave per garantire la salute e il benessere dei cittadini e la vitalità dell’intera catena del valore dei viaggi e del turismo europeo a lungo termine”, ha affermato Julie Lassaigne, Secretary General at the European Travel Retail Confederation (ETRC).

(Ufficio Stampa IATA)