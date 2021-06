I leader dell’aviazione del Regno Unito e degli Stati Uniti chiedono la riapertura dei Transatlantic travel

I CEO di tutte le compagnie aeree che offrono servizi passeggeri tra Regno Unito e Stati Uniti – American Airlines, British Airways, Delta Air Lines, JetBlue, United Airlines e Virgin Atlantic si sono uniti oggi a Heathrow Airport e ad altri CEO leader del settore per chiedere la riapertura dei viaggi transatlantici, una mossa che sarà essenziale per innescare la ripresa economica.

I principali leader nel settore dell’aviazione e dei viaggi si sono riuniti in seguito alla riunione del G7 in Cornovaglia per spingere per la riapertura dell’UK – US travel corridor. “Con i programmi di vaccinazione leader a livello mondiale sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, esiste una chiara opportunità per aprire in sicurezza i viaggi tra questi due paesi a basso rischio, consentendo ai consumatori su entrambe le sponde dell’Atlantico di riconnettersi con i propri cari, ristabilire relazioni commerciali ed esplorare nuove destinazioni dopo più di un anno di blocchi e restrizioni. I CEO hanno esortato entrambi i governi ad adottare un approccio basato sui dati e basato sul rischio per riaprire le frontiere ai viaggi”, afferma il comunicato.

Una formazione composta dall’American Airlines CEO Doug Parker, dal British Airways CEO and Chairman Sean Doyle, dal Delta Air Lines CEO Ed Bastian, dall’Heathrow CEO John Holland-Kaye, dal JetBlue CEO Robin Hayes, dall’United CEO Scott Kirby, dall’U.S. Travel Association President and CEO Roger Dow e dal Virgin Atlantic CEO Shai Weiss, ha unito le forze durante l’evento, ospitato da Duncan Edwards, Chief Executive of BritishAmerican Business.

“I partecipanti si sono espressi dopo oltre un anno di restrizioni ai viaggi che hanno avuto un profondo impatto sull’economia globale, sul commercio e sul turismo tra i due paesi. Hanno discusso dei meriti di avere gli Stati Uniti nella “Green list” del Regno Unito, il che significa che i viaggiatori dagli Stati Uniti non avrebbero più bisogno di autoisolarsi all’arrivo nel Regno Unito, nonché i benefici che deriverebbero dagli Stati Uniti che sollevano l’UK-related travel ban per aprire il corridoio transatlantico ai residenti del Regno Unito per entrare negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono il più grande partner commerciale del Regno Unito e le imprese del Regno Unito perdono 23 milioni di sterline ogni giorno che i collegamenti transatlantici rimangono chiusi. Nel 2019, tra i due Paesi hanno viaggiato anche 900.000 tonnellate di merci.

Negli Stati Uniti, il 63,5% degli adulti ha ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre circa la metà degli adulti – 139 milioni di persone è stata completamente vaccinata. Nel Regno Unito, quasi 68 milioni hanno ricevuto il vaccino, più del 75% della popolazione adulta del paese. Gli studi dimostrano che i programmi vaccinali in entrambi i paesi stanno riducendo con successo la trasmissione e la gravità dell’infezione, oltre a combattere le varianti, e il numero dei casi in entrambi i paesi continua a diminuire rapidamente”, prosegue il comunicato congiunto.

Shai Weiss, CEO di Virgin Atlantic, ha commentato: “Non c’è motivo per cui gli Stati Uniti siano assenti dalla UK Green list. Questo approccio eccessivamente cauto non riesce a raccogliere i benefici dei programmi di vaccinazione di successo sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Sebbene i collegamenti transatlantici con gli Stati Uniti siano limitati, l’economia del Regno Unito costa 23 milioni di sterline al giorno. Esortiamo il primo ministro Johnson e il presidente Biden ad aprire la strada nell’aprire i cieli, rendendolo una priorità assoluta al vertice del G7. Clienti, famiglie e aziende devono prenotare e viaggiare con fiducia. Dopo 15 mesi di restrizioni, il momento di agire è adesso”.

Sean Doyle, Chairman and CEO, British Airways, ha dichiarato: “Mentre il presidente Joe Biden e il primo ministro Boris Johnson si incontrano questa settimana, devono affrontare il divieto transatlantico che sta separando i nostri due paesi a basso rischio a un costo elevato per i nostri cittadini e le nostre economie. Abbiamo urgente bisogno che guardino alla scienza e basino i loro giudizi su un’adeguata analisi dei rischi, che permetta a tutti noi di beneficiare della protezione offerta dai nostri vaccini di successo. Nel Regno Unito questo significa rendere il sistema dei semafori adatto allo scopo, compreso un percorso per viaggiare senza restrizioni per i viaggiatori vaccinati, e liberarsi della complessità che circonda i paesi “Amber list”, eliminare la quarantena e ridurre il numero di test che i passeggeri devono eseguire”.

John Holland-Kaye, CEO di Heathrow, ha dichiarato: “La connettività tra il Regno Unito e gli Stati Uniti è uno dei grandi motori dell’economia globale. I dati scientifici mostrano che i viaggi e il commercio transatlantici possono essere riaperti in sicurezza e ogni giorno in cui i politici ritardano mettono a rischio inutilmente posti di lavoro, mezzi di sussistenza e possibilità economiche delle persone che lavorano duramente nei nostri paesi. Non possiamo continuare a restare rinchiusi a tempo indeterminato. I politici dovrebbero sfruttare i programmi di vaccinazione di successo nei nostri due paesi per iniziare a guardare a un futuro in cui gestiamo il COVID piuttosto che lasciare che sia lui a gestire noi”.

“Mentre vediamo le persone recuperare la propria vita e riconnettersi con i propri cari, è chiaro che i tassi di infezione dei nostri paesi indicano un rischio straordinariamente basso nel viaggiare tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, a condizione che i viaggiatori siano vaccinati o possano produrre un test PCR negativo prima dell’imbarco un volo”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta Air Lines. “I nostri studi di modellazione condotti con Mayo Clinic hanno messo il rischio di trasmissione su un aereo che viaggia tra il Regno Unito e gli Stati Uniti a 1 su 1 milione”.

“Siamo orgogliosi delle misure che American e altri hanno adottato per affrontare la pandemia e garantire un’esperienza sicura, salutare e piacevole per i clienti quando tornano a viaggiare”, ha affermato Doug Parker, Presidente e CEO di American Airlines. “La riapertura dei viaggi tra Stati Uniti e Regno Unito è un prossimo passo fondamentale sia nel settore dei viaggi che nella ripresa dell’economia globale. Con la disponibilità di vaccini in continua espansione, sappiamo che i nostri clienti business e leisure sono sempre più desiderosi di attraversare l’Atlantico e sappiamo che quando lo faranno, fornirà una spinta importante alle economie negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con entrambi i governi mentre prendono questa importante decisione”.

“Durante la pandemia, gli esperti hanno incoraggiato i governi, le imprese e il pubblico a seguire la scienza”, ha affermato il CEO di United, Scott Kirby. “United e altre compagnie aeree hanno fatto proprio questo e hanno implementato i protocolli di sicurezza necessari per riaprire con fiducia rotte internazionali chiave come il corridoio aereo tra i nostri due paesi. Programmi come i COVID-free flights tra Newark e Heathrow e lo studio sulla filtrazione dell’aria del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti condotto a bordo degli aerei United non solo hanno contribuito al corpo delle conoscenze scientifiche, ma hanno dimostrato i tassi quasi inesistenti di trasmissione virale a bordo un aereo. E ora, tramite l’app mobile, i viaggiatori possono caricare i risultati dei test verificati e i record dei vaccini prima del viaggio internazionale. Tutto questo con la guida degli sforzi di vaccinazione da parte di entrambi i governi. Siamo pronti”.

“L’aumento dei viaggi nelle ultime settimane è stato notevole poiché il numero dei casi diminuisce e i tassi di vaccinazione aumentano e siamo fiduciosi che la domanda di viaggi tra gli Stati Uniti e il Regno Unito seguirà un modello di ripresa simile con un corridoio di viaggio stabilito tra i due paesi”, ha affermato Robin Hayes, CEO di JetBlue. “Poiché le destinazioni internazionali si sono aperte ai viaggiatori attraverso la nostra rete in America Latina e Caraibi e il viaggio è stato reso più facile con meno restrizioni alle frontiere, abbiamo visto un notevole aumento del numero di persone che volano verso queste destinazioni. I dati hanno dimostrato che le persone possono viaggiare in sicurezza quando rimangono in vigore determinati protocolli di salute e sicurezza e riteniamo che il Regno Unito dovrebbe implementare restrizioni alle frontiere riviste simili a quelle che hanno già avuto successo in molti altri paesi”.

“I milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti sostenuti dai viaggi persi a causa della pandemia non possono essere sostituiti senza il ritorno di visitatori internazionali e il Regno Unito è il nostro mercato di viaggi all’estero n. 1”, ha affermato il presidente e CEO della US Travel Association, Roger Dow. “Il progresso di un approccio basato sulla scienza per riavviare i viaggi internazionali è fondamentale e un corridoio USA-Regno Unito è un punto logico da cui iniziare a causa degli eccellenti risultati dei due paesi sulle vaccinazioni e sul calo delle infezioni, così come la loro forte relazione”.

(Ufficio Stampa British Airways)