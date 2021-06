Il Portogallo riapre al turismo, TAP pronta a servire i passeggeri italiani

Facendo seguito alla decisione del governo portoghese di riaprire le frontiere ai viaggi turistici, TAP avvia la vendita dei voli estivi dall’Italia per Lisbona. Il vettore portoghese sta progressivamente ripristinando la propria operatività e da ora si possono prenotare tutte le partenze dagli aeroporti italiani serviti da TAP.

Oltre a Roma e Milano si aggiungono anche le partenze da Venezia (dal 26 giugno), Napoli (dal 28 giugno), Firenze (dal 1 luglio) e Bologna (dal 2 luglio).

TAP Air Portugal, compagnia europea leader nei collegamenti tra Europa e Brasile e con un’ampia rete di destinazioni in Africa e Nord America, continua a riattivare anche le frequenze dei voli oltre Atlantico, introducendo novità rispetto al passato. Nell’offerta del vettore sono compresi i 3 voli a settimana del nuovo collegamento Lisbona – Cancun, inaugurato lo scorso marzo.

Grazie alla recente partnership con AccesRail e al conseguente accordo di Codeshare con Trenitalia, TAP offre ai suoi clienti la possibilità di includere, in un unico biglietto, treni ad alta velocità e viaggi aerei, rendendo molto più capillare l’offerta del network italiano. Infatti, in aggiunta ai 6 aeroporti italiani su cui TAP opera i collegamenti diretti per Lisbona, si può scegliere di iniziare o terminare comodamente il viaggio nelle stazioni centrali di numerose città.

TAP monitora costantemente l’evoluzione della situazione dovuta al Covid 19 e dei suoi impatti sull’operatività aerea. Pertanto l’elenco delle rotte e dei voli disponibili nel sistema di prenotazione potrebbe subire adeguamenti a seconda delle nuove circostanze.

Gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madeira sono destinazioni sicure da rischio Covid e i passeggeri le possono raggiungere portando con sé un test PCR negativo al Covid-19 eseguito nelle 72 ore precedenti lo sbarco.

I biglietti acquistati dal 1 giugno fino al 31 luglio beneficiano, all’interno della validità del biglietto, di un cambio gratuito. In questo modo TAP offre a tutti i suoi passeggeri maggiore flessibilità, consentendo loro di prenotare e organizzare i propri viaggi in sicurezza. La modifica sarà gratuita se effettuata almeno 3 giorni prima della data di partenza prevista. Tutte le condizioni sulla flessibilità delle prenotazioni si trovano al seguente link: https://www.flytap.com/it-it/promo/prenota-in-sicurezza.

Ben consapevole che l’ambiente di bordo è uno fra i più sterili e sicuri per quanto riguarda la possibilità di contagio da malattie infettive, in virtù dell’efficacia del sistema di filtraggio dell’aria di bordo, grazie ai filtri HEPA, nonché della configurazione della cabina, TAP ha tuttavia adeguato le proprie pratiche implementando nuove procedure e rafforzandone altre al fine di garantire ai passeggeri un ambiente Clean & Safe in tutte le fasi del viaggio. La salute e la sicurezza di tutti sono infatti la priorità di TAP.

