Ryanair raddoppia la sua presenza a Fiumicino questa estate e conferma l’impegno su Roma

Ryanair ha annunciato oggi l’aggiunta di tre aeromobili basati, sei nuove rotte e oltre 65 voli settimanali da Roma Fiumicino verso una serie di destinazioni nazionali e internazionali. Ciò rappresenta un ulteriore investimento di 300 milioni di dollari, che fornirà una maggiore connettività verso la Regione, svolgendo un ruolo chiave nella ripresa dei posti di lavoro e dell’economia locale.

Ryanair rimane impegnata a fornire connettività a Roma e si aspetta che il suo operativo estivo 2021, che include 78 rotte da entrambi gli aeroporti di Roma in totale e oltre 470 voli in partenza a settimana, contribuirà a incrementare il traffico aereo nella città e nella regione, contribuendo alla ripresa del settore turistico mentre l’implementazione dei programmi di vaccinazione prosegue e l’Europa riaprirà in tempo per le vacanze estive.

L’operativo di Ryanair per l’estate ‘21 su Roma includerà (Fiumicino e Ciampino): fino a 14 aeromobili basati, inclusi tre ulteriori aeromobili di base a Fiumicino da agosto, 78 rotte in totale (sei nazionali / 72 internazionali), 11 nuove rotte. Oltre 470 voli in partenza a settimana da entrambi gli aeroporti, collegamenti con destinazioni di vacanza come Malta e Rodi, city break per Madrid e Porto, nonché collegamenti nazionali per Cagliari e Trapani.

L’operativo esteso di Ryanair per l’estate ‘21 su Roma Fiumicino includerà fino a sei aeromobili di base, inclusi tre ulteriori aeromobili di base da agosto, con un investimento di 300 milioni di dollari; fino a 180 posti di lavoro diretti e oltre 2.200 posti di lavoro in loco; 21 rotte in totale (quattro nazionali / 17 internazionali), sei nuove rotte, tutte a partire da agosto.

Le sei nuove rotte da Fiumicino sono: Chania (3 voli a settimana), Fuerteventura (3), Liverpool (4), Santorini (4), Tenerife Sud (3) e Zante (4). La compagnia aumenterà i voli settmanali su otto rotte esistenti: Barcellona, Bari, Brindisi, Bruxelles, Catania, Kiev, Palermo e Vienna.

Il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness, ha dichiarato: “Siamo lieti di confermare il nostro impegno per Roma e la regione, con 78 rotte in totale da entrambi gli aeroporti – Fiumicino e Ciampino – incluse 11 nuove rotte verso una serie di hotspot estivi. In particolare, siamo lieti di annunciare l’introduzione di tre ulteriori aeromobili di base a Roma Fiumicino, insieme a sei nuove rotte e oltre 65 voli extra in partenza ogni settimana quest’estate, raddoppiando la nostra presenza in aeroporto. Questa espansione fornirà una maggiore connettività alla regione e sosterrà il recupero di posti di lavoro e imprese locali.

I nostri clienti italiani hanno ora una serie di destinazioni nazionali e internazionali tra cui scegliere quest’estate, con destinazioni come Barcellona, Catania, Palermo, Malta e molte altre.

I clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli €19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 10 giugno. Invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.

(Ufficio Stampa Ryanair)