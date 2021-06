Air France ottiene l’APEX Health Safety Diamond Award

Il 27 maggio 2021, in occasione della cerimonia di premiazione APEX Health Safety powered by SimpliFlying, che premia le compagnie aeree per i loro sforzi nell’attuazione delle più severe misure di salute e sicurezza, Air France ha ricevuto il Diamond Award, il più alto riconoscimento nella sua categoria.

A seguito di un audit completo delle misure di salute e sicurezza “Air France Protect” della compagnia aerea, l’Airline Passenger Experience Association (APEX) ha riconosciuto e premiato gli sforzi di Air France che pone la salute e la sicurezza dei suoi clienti e del personale al centro della sua priorità.

Con “Air France Protect”, Air France offre ai propri clienti un’esperienza di viaggio sicura implementando le più severe misure sanitarie sia a terra che a bordo, nonché una politica commerciale completamente flessibile e una nuova copertura assicurativa di viaggio per i rischi legati all’epidemia.

Fabien Pelous, SVP Customer Experience di Air France, ha dichiarato: “Questa nuova distinzione è motivo di orgoglio e onore per tutti i team di Air France che si mobilitano quotidianamente per garantire la salute, la sicurezza e il benessere dei nostri clienti, in questo momento senza precedenti. È anche un grande segnale di fiducia per i nostri clienti che continuano a sceglierci per viaggiare sicuri”.

Shashank Nigam, CEO di SimpliFlying, ha dichiarato: “Air France ha messo a punto una solida strategia per combattere il virus COVID-19 sul proprio campo. Tali misure di sicurezza sanitaria come una migliore ventilazione negli spazi chiusi e un servizio di bordo costantemente adattato fanno sentire i passeggeri a proprio agio senza compromettere la sicurezza durante l’intero viaggio con una compagnia aerea. Le Hospital-grade measures di Air France rendono questa compagnia aerea un leader della sicurezza nel mondo della pandemia”.

APEX (Airline Passenger Experience Association), fondata 42 anni fa, è un’organizzazione di ricerca e valutazione riconosciuta nel campo della customer travel experience. La sua rete comprende le principali compagnie aeree, aeroporti, alleanze, fornitori e società associate, impegnate a migliorare l’esperienza di viaggio aereo. Con l’avvento della pandemia COVID-19, APEX ha creato l’APEX Health Safety powered by SimpliFlying Award per incoraggiare le compagnie aeree ad assumere un ruolo proattivo nella ripresa del viaggio sicuro e per creare uno standard comune per la salute e la sicurezza dei passeggeri.

Air France ha inoltre comunicato che si prepara a svelare la sua nuova lounge nel cuore del terminal 2F di Paris-Charles de Gaulle. Una volta aperta, a metà luglio 2021, accoglierà i clienti Business e Flying Blue Elite Plus della compagnia in partenza o in coincidenza con un volo di medio raggio all’interno dell’area Schengen o un volo domestico.

Questa nuova area di oltre 3.000 mq è stata progettata dal duo Patrick Jouin e Sanjit Manku dell’agenzia di design parigina Jouin Manku in collaborazione con i team di Air France e Paris Aéroport. Questa prestigiosa collaborazione va di pari passo con la tradizione di Air France di rivolgersi regolarmente ai migliori designer e architetti.

Dopo un vasto progetto di ristrutturazione, i clienti scopriranno una delle più grandi lounge Air France, uno spazio nuovo e pieno di luce distribuito su due livelli che incarna l’eleganza e la raffinatezza francese.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)