Turkish Technic espande l’inventario con Boeing Parts Agreement

Boeing e Turkish Technic hanno annunciato oggi un rinnovato tailored parts package agreement, che estende di tre anni l’attuale contratto del maintenance, repair and overhaul (MRO) provider. Il contratto consentirà a Turkish Technic di rafforzare la propria efficienza e affidabilità, con l’accesso a un global network of parts and component services.

“Il nostro rinnovato parts agreement con Boeing è una testimonianza del nostro impegno a fornire il miglior prodotto finale ai nostri clienti”, ha affermato Mikail Akbulut, president and CEO, Turkish Technic. “Senza dubbio, la cooperazione tra Turkish Technic e Boeing è un’altra pietra miliare nel soddisfare le richieste del mercato”.

Grazie a questo accordo, Turkish Technic continuerà a ottimizzare le operazioni di manutenzione con vantaggi in termini di prezzo e disponibilità derivanti dall’accordo di rinnovo. Questo rinnovo triennale del Tailored Parts Package amplia il precedente accordo delle società con 9.000 part numbers. Le parti includono una gamma di parti di Boeing e di fornitori provenienti sia da Boeing che da entità partner.

“Mentre il nostro settore continua a gestire le sfide causate dalla pandemia e dalla successiva ripresa, i nostri partner si impegnano a trovare soluzioni uniche che forniscano valore alla loro organizzazione e al prodotto finale per i loro clienti”, ha affermato Ted Colbert, president and chief executive officer, Boeing Global Services. “Apprezziamo molto il fatto che Turkish Technic abbia continuato a riporre la propria fiducia nel supply network ampio e competitivo di Boeing, guadagnando prevedibilità e flessibilità con l’accordo personalizzato”.

Turkish Technic è uno dei principali fornitori di servizi aeronautici al mondo, con comprehensive maintenance, repair, overhaul, modification and reconfiguration services eseguiti da forza lavoro altamente qualificata in tutto il mondo. Turkish Technic supporta operatori e proprietari di aeromobili a livello globale con component pooling, design, certification and production services.

I clienti commerciali e governativi possono accedere a più di 13 milioni di parti con Boeing, nonché competenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e supporto su un’ampia gamma di problemi relativi ai pezzi di ricambio.

