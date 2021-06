Embraer e VisionSafe offrono un nuovo Safety System per i Praetor Business Jets

Embraer e VisionSafe Corporation hanno annunciato oggi che EVAS (Emergency Vision Assurance System) di VisionSafe è ora disponibile per i business jet Praetor 500 e Praetor 600. La nuova funzionalità sarà disponibile tramite un Supplement Type Certificate (STC) rilasciato da VisionSafe Corporation.

Il sistema EVAS fornisce un clear space of air attraverso il quale un pilota può vedere gli strumenti di volo e il windshield anteriore per l’atterraggio dell’aereo in caso di fumo in cockpit. Oltre al velivolo Praetor, anche i business jet Legacy 450 e Legacy 500 possono essere aggiornati con il sistema. Nel 2020, VisionSafe ha emesso un STC simile per i business jet Legacy 600, Legacy 650 e Lineage 1000. Inoltre, EVAS è disponibile come loose equipment per i Phenom 100 e Phenom 300.

“Questa funzione migliorerà la sicurezza sui business jet Praetor di Embraer”, ha affermato Marsha Woelber, Head of Worldwide Executive Jets Customer Support & Aftermarket Sales, Embraer Service & Support. “Ciò riflette il miglioramento continuo che Embraer apporta al suo portafoglio di business jet di successo”.

“Il costante impegno di Embraer per la sicurezza è riaffermato nell’annunciare questa partnership con VisionSafe. Avere EVAS disponibile come STC sull’Embraer Praetor è una pietra miliare per la business aviation”, ha affermato Chris Skurat, Director of Sales for Business Aviation at VisionSafe. “Siamo entusiasti di annunciare che EVAS è ora disponibile su tutti gli Embraer business aircraft, offrendo ai loro clienti la possibilità di aggiungere EVAS ai loro velivoli come aggiornamento aftermarket”.

“In qualità di azienda globale con oltre 50 anni nel settore aerospaziale, Embraer offre la massima esperienza nella business aviation attraverso velivoli dotati di tecnologia, performance e comfort. Il suo attuale portafoglio è costituito dal Phenom 100EV, che offre una business aviation experience nella sua forma più pura; il Phenom 300E, che è stato il light jet più venduto per nove anni consecutivi; il Praetor 500 e il Praetor 600, che con best-in-class flight range, sono i midsize and super-midsize business jets più dirompenti e tecnologicamente avanzati, in grado rispettivamente di attraversare il continente e compiere missioni oceaniche”, afferma Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)