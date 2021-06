Star Alliance, NEC e SITA firmano un accordo di collaborazione che apre la strada all’espansione dei viaggi touchless

I clienti dei programmi frequent flyer delle compagnie aeree membri di Star Alliance saranno presto in grado di utilizzare la propria identità biometrica su qualsiasi compagnia aerea partecipante in qualsiasi aeroporto partecipante, a seguito di un nuovo accordo tra la più grande alleanza di compagnie aeree del mondo, NEC Corporation e SITA.

L’accordo mira ad accelerare la disponibilità di touchpoint biometrici self-service tra le compagnie aeree membri di Star Alliance, offrendo al contempo un’esperienza aeroportuale più veloce e senza contatto.

Collegandosi alla soluzione Smart Path di SITA, la piattaforma Star Alliance Biometrics sarà in grado di utilizzare l’infrastruttura aeroportuale condivisa di SITA già disponibile in oltre 460 aeroporti. Insieme alla presenza globale di SITA e NEC, è possibile fornire più progetti biometrici in parallelo, accelerando la disponibilità del biometric passenger processing alle compagnie aeree membri di Star Alliance a livello globale. Ciò sarà fondamentale per consentire a Star Alliance di distribuire la biometria più velocemente.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla piattaforma NEC I:Delight – che consente di identificare rapidamente e con un alto grado di precisione anche in movimento i passeggeri che hanno scelto di utilizzare il servizio – facilmente integrabile con SITA Smart Path. La piattaforma I:Delight è inoltre in grado di riconoscere i passeggeri anche indossando la mascherina, caratteristica sempre più importante per viaggiare durante l’attuale pandemia. La piattaforma è già utilizzata dalle compagnie aeree membri di Star Alliance in diversi aeroporti in Europa.

I passeggeri che utilizzano la piattaforma biometrica di Star Alliance si registrano solo una volta. I passeggeri possono quindi passare attraverso punti di contatto abilitati biometricamente tra più compagnie aeree membri e aeroporti partecipanti utilizzando solo il proprio volto come carta d’imbarco. Ciò accelera il passaggio attraverso l’aeroporto rendendo ogni passaggio completamente invisibile, supportando importanti misure di sicurezza igienico-sanitarie in tempi di COVID-19 e offrendo la visione di Star Alliance per un’esperienza cliente senza interruzioni.

Jeffrey Goh, CEO di Star Alliance, ha dichiarato: “Questo accordo è determinante per portare ulteriore scala al nostro servizio di biometria, con i vantaggi intrinseci della velocità e soddisfando le aspettative dei clienti per un’esperienza più sicura con tutte le nostre compagnie aeree associate. La biometria è un elemento chiave della nostra strategia di aprire la strada alla digitalizzazione del viaggio dei passeggeri”.

Barbara Dalibard, CEO di SITA, ha dichiarato: “Insieme a NEC, SITA è lieta di supportare Star Alliance nell’offrire tutti i vantaggi dell’identità biometrica alle compagnie aeree associate. I passeggeri hanno da tempo accolto con favore i vantaggi che il controllo e l’automazione apportano al viaggio, una tendenza che è stata accelerata dal COVID-19. Con questo accordo i vantaggi dell’identità biometrica verranno estesi da una singola compagnia aerea o viaggio a una vasta rete di compagnie aeree. Questo è davvero unico e dimostra i vantaggi che l’identità digitale può portare al passeggero”.

Masakazu Yamashina, Vice Presidente Esecutivo, NEC Corporation, ha dichiarato: “NEC è onorata di entrare a far parte di questa partnership a tre con Star Alliance e SITA. Mentre l’impatto del COVID-19 continua, siamo lieti di guidare la creazione di viaggi senza interruzioni e senza contatto. NEC si impegna a fornire un’esperienza cliente sicura e confortevole attraverso la nostra soluzione di gestione delle identità NEC I:Delight”.

(Ufficio Stampa Star Alliance – SITA)