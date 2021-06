TAP amplia il proprio network: nuovi voli per Santo Domingo

TAP è pronta alla ripartenza del turismo. Il vettore portoghese, membro di Star Alliance, oltre a ripristinare la propria operatività in termini di network e di frequenze sia in Italia che oltre Atlantico, guarda avanti annunciando anche l’apertura della nuova rotta invernale per Santo Domingo.

La tratta Lisbona – Punta Cana sarà servita con due voli settimanali, il mercoledì e il sabato, dalla prima metà di dicembre fino al 26 marzo 2022, con partenze da Lisbona alle ore 17:00 e arrivo sull’isola alle 21:20. Nella direzione opposta, partenza da Punta Cana alle 22:50 con arrivo a Lisbona alle 10:20 (orario locale). I voli dall’Italia sono già disponibili per la vendita a partire da €449.

Questa seconda rotta di TAP, che sarà inaugurata quest’anno per l’America Latina, insieme al Lisbona – Cancun (operativa dal 27 marzo scorso) rafforza la competitività del vettore e del suo hub, quale porta privilegiata in Europa per i viaggi oltre Atlantico. I nuovi voli saranno operati con l’innovativo Airbus A330neo, che offre ai passeggeri un viaggio confortevole con a disposizione la tecnologia più all’avanguardia, fra cui il sistema di intrattenimento e la connettività avanzata a bordo.

Il vettore portoghese sta progressivamente ripristinando la propria operatività e da ora si possono prenotare le partenze da tutti e 6 gli aeroporti italiani serviti. Oltre a Roma e Milano si aggiungono in questi giorni anche le partenze da Venezia (dal 26 giugno), Napoli (dal 28 giugno) Firenze (dal 1 luglio) e Bologna (dal 2 luglio).

Inoltre, grazie alla recente partnership con AccesRail e al conseguente accordo di Codeshare con Trenitalia, c’è la possibilità di includere, in un unico biglietto, treni ad alta velocità e viaggi aerei, rendendo molto più capillare l’offerta del network italiano. Si può così scegliere di iniziare o terminare comodamente il viaggio nelle stazioni centrali di numerose città.

I biglietti emessi dal 1 giugno fino al 31 luglio beneficiano, all’interno della validità del biglietto, di un cambio gratuito. In questo modo TAP offre a tutti i suoi passeggeri maggiore flessibilità, consentendo loro di prenotare e organizzare i propri viaggi in sicurezza. La modifica sarà gratuita se effettuata almeno 3 giorni prima della data di partenza prevista. Tutte le condizioni sulla flessibilità delle prenotazioni su: https://www.flytap.com/it-it/promo/prenota-in-sicurezza.

Con TAP è da ora possibile effettuare le nuove richieste di rimborso tramite GDS. Il servizio è valido per biglietti non ancora oggetto di richiesta di rimborso tramite BSP link e i dettagli sono disponibili su tapagents.it.

(Ufficio STampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)