easyJet potenzia l’offerta estiva da Venezia e lancia nuove rotte da Milano Linate e Bergamo

Per offrire ai propri passeggeri ancora più scelta per questa estate, easyJet arricchisce ulteriormente la propria offerta di viaggio con 7 nuove rotte nazionali e internazionali. I voli sono già disponibili su tutti i canali: sito web, easyJet app e GDS.

Dall’aeroporto Marco Polo di Venezia, sarà ora possibile volare verso un numero ancora maggiore di destinazioni, tra le preferite per le vacanze estive.

Dal 19 luglio fino al 30 settembre, infatti, sono previsti 3 collegamenti a settimana con Ibiza e Rodi (rispettivamente martedì, giovedì, sabato, e lunedì, mercoledì, venerdì), 2 con Cefalonia (giovedì e domenica) e 6 con Brindisi (tutti i giorni, tranne il mercoledì).

Recentemente, inoltre, la compagnia ha annunciato che, dal prossimo 31 luglio, tornerà operativo il collegamento tra l’aeroporto Marco Polo di Venezia e lo scalo di Santorini (Fira), con 3 partenze settimanali ogni martedì, mercoledì e sabato. Con l’aggiunta delle nuove rotte, salgono a 16 le destinazioni nazionali e internazionali raggiungibili dal Marco Polo con voli easyJet.

Prosegue inoltre l’espansione delle operazioni a Milano Linate sul mercato domestico italiano e a Milano Bergamo, dove la compagnia ha inaugurato la propria presenza lo scorso 28 maggio con la rotta Bergamo – Olbia.

Sempre a partire dal prossimo 19 luglio e fino al 30 settembre, la compagnia inaugurerà infatti 6 collegamenti a settimana (tutti i giorni, tranne il mercoledì) tra il City Airport di Milano e lo scalo salentino di Brindisi.

easyJet, inoltre, volerà tra Bergamo e Malaga con 3 collegamenti alla settimana: il mercoledì, il venerdì e la domenica. Salgono così a 68 le rotte nazionali e internazionali con cui easyJet collegherà la Lombardia, una regione al centro della strategia di easyJet sin dal 1998.

A partire dal 20 luglio easyJet inizierà inoltre a collegare Olbia e Barcellona con due collegamenti settimanali, il martedì e il sabato, confermando così la propria posizione di leadership all’aeroporto Costa Smeralda e portando a 24 le rotte da e per Olbia.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha commentato: “Siamo entusiasti di annunciare il potenziamento dei collegamenti da e per l’Italia, aumentando significativamente la nostra offerta per l’estate, Sappiamo che anche quest’anno gli italiani preferiranno trascorrere le loro vacanze in Italia o in Europa e dunque abbiamo deciso di aggiustare la nostra capacità per rispondere in modo efficace alle esigenze dei nostri clienti.

Inoltre, per aiutare i nostri clienti a prenotare in serenità, offriamo la maggiore flessibilità di sempre tramite la “Garanzia Flex”: tutti i passeggeri hanno la possibilità di cambiare i loro voli senza incorrere in penali, fino a due ore prima della partenza. Abbiamo anche lanciato recentemente il nuovo Covid-19 Travel Hub, con una mappa interattiva di viaggio che fornisce in tempo reale ai viaggiatori di tutta Europa i dettagli sugli attuali requisiti dei vari paesi, sulle procedure per i test e altre informazioni utili”.

