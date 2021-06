Lufthansa Group: Eurowings Discover è pronta al decollo

Giusto in tempo per l’attuale forte aumento della domanda di prenotazioni per le vacanze, la nuova leisure airline di Lufthansa Group è pronta per il decollo. Con il rilascio dell’ operating license and Air Operator Certificate (AOC) dalla German Federal Aviation Authority, la giovane start-up airline Eurowings Discover ha completato con successo la fase finale del suo percorso verso operazioni di volo indipendenti. Il certificato è stato rilasciato dalla Federal Aviation Authority tedesca il 16 giugno.

“Il tempismo non potrebbe essere migliore. Le persone possono finalmente viaggiare di nuovo e siamo pronti a farle volare verso le destinazioni più belle del mondo”, spiega Wolfgang Raebiger, CEO di Eurowings Discover. “Abbiamo costruito una compagnia aerea in un solo anno, un obiettivo ambizioso che abbiamo raggiunto con il grande supporto dell’intero Lufthansa Group, un team motivato e in stretta collaborazione con la German Federal Aviation Authority. Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti”.

Eurowings Discover è anche la prima compagnia aerea in Germania a ricevere un unlimited permit under sotto un nuovo aviation law requirement noto come partial CAMO (Continuing Airworthiness Management Organization).

La nuova compagnia aerea di Lufthansa Group decollerà il 24 luglio dalla sua base di Francoforte per il suo volo inaugurale a Mombasa, con servizio di proseguimento per Zanzibar. Ad agosto l’orario dei voli si arricchirà di altre interessanti destinazioni a lungo raggio: così, oltre a due frequenze settimanali per Mombasa/Zanzibar, a partire da agosto ci saranno anche tre voli settimanali per Punta Cana e cinque voli settimanali per Windhoek. A ottobre, Eurowings Discover volerà anche tre volte alla settimana a Las Vegas e Mauritius.

Nel programma dei voli invernali 2021 verranno aggiunti Bridgetown, Montego Bay e Varadero, con tre frequenze settimanali ciascuno. Inoltre, il programma di voli sarà ampliato da novembre per includere voli a corto e medio raggio verso le Isole Canarie, l’Egitto e il Marocco.

Prima dell’inizio delle operazioni a lungo raggio alla fine di luglio, Eurowings Discover prevede di operare voli continentali selezionati come wet lease per la compagnia aerea di Lufthansa Group Air Dolomiti (EN) da metà luglio, al fine di accelerare gradualmente le operazioni e garantire un avvio regolare sulle rotte a lungo raggio.

La sua flotta sarà composta da un massimo di undici aeromobili in totale quest’anno e crescerà fino a 21 entro la metà del prossimo anno (10 Airbus A320 e 11 Airbus A330). Tutti gli aerei provengono da flotte di Lufthansa Group.

Grazie alla piena integrazione nel Lufthansa feeder network, i viaggiatori beneficeranno di processi di prenotazione end-to-end e di un trasferimento senza interruzioni. Tutti i voli possono essere già prenotati su lufthansa.com, attualmente con numero di volo Lufthansa (LH). Il passaggio al volo numero di volo Eurowings Discover “4Y” è previsto per la settimana del volo inaugurale.

Eurowings Discover è la nuova leisure airline di Lufthansa Group e una consociata interamente controllata da Deutsche Lufthansa AG. Con il codice IATA 4Y, la compagnia opera voli sotto la propria responsabilità commerciale e operativa. Con una gamma di servizi a corto, medio e lungo raggio, Eurowings Discover completa l’offerta turistica di Lufthansa nei suoi hub tedeschi e offre ai viaggiatori un’ampia scelta di destinazioni attraenti. Con le offerte abbinate di SWISS ed Edelweiss, Lufthansa Group gestisce con successo questo modello di business combinato nell’hub di Zurigo già da molti anni.

Inoltre, Lufthansa informa: “Più di un quarto della popolazione tedesca è stata vaccinata due volte contro il Covid-19. Da qualche giorno farmacie, medici e centri vaccinali emettono codici QR per le persone vaccinate, i cosiddetti digital vaccination certificates.

Giusto in tempo per l’inizio delle vacanze estive scolastiche dell’Assia, i passeggeri con il certificato di vaccinazione digitale possono nuovamente effettuare il check-in più velocemente con Lufthansa e ricevere la carta d’imbarco. Ecco come funziona: i viaggiatori presentano il certificato di vaccinazione digitale, che dimostra la piena protezione vaccinale, tramite app o su una stampa al momento del check-in in aeroporto. Lì viene letta e la carta d’imbarco viene emessa direttamente e senza complicazioni. Ciò elimina la necessità di portare vari documenti e prove all’aeroporto. Inoltre, rende molto più difficile l’uso improprio dei certificati di vaccinazione falsi, poiché il sistema confronta i dati del codice QR con i dati della prenotazione e dei passeggeri.

In futuro, anche il check-in mobile tramite smartphone sarà più rapido e semplice: su rotte selezionate sarà presto possibile scansionare i certificati di vaccinazione QR con l’app Lufthansa o caricarli digitalmente nell’app. L’app riconosce il codice QR e utilizza queste informazioni per creare la carta d’imbarco.

Chiunque sia preoccupato di non avere i certificati giusti per il viaggio può farli controllare da un Lufthansa Service Center su voli selezionati fino a 72 ore prima della partenza. In questo modo è possibile verificare anche le digital entry applications. La compagnia aerea raccomanda ai suoi ospiti di portare con sé durante il viaggio i certificati stampati originali, oltre alla prova digitale, fino a nuovo avviso”.

Informazioni su quali documenti devono essere portati e dove possono essere effettuati i test Covid-19 anche per il viaggio di ritorno sono disponibili su lufthansa.travel-regulations.com.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG – Photo Credits: Deutsche Lufthansa AG)