News Brevi – 17.06.2021

AEROPORTO DI BERGAMO: RIPRENDE IL COLLEGAMENTO DI LINEA CON CASABLANCA – L’Aeroporto di Milano Bergamo ha salutato ieri la ripresa del collegamento di linea con Casablanca, operato da Air Arabia. La riattivazione del volo è stata resa possibile dall’inserimento dell’Italia nella lista A dei Paesi dai quali sono consentiti gli arrivi in Marocco. L’Airbus A320 con la livrea di Air Arabia, atterrato ieri alle 10:45, è ripartito alle 11:30. Gli italiani che vorranno recarsi in Marocco dovranno presentare il certificato di avvenuta vaccinazione o un test molecolare (PCR) negativo al Coronavirus, effettuato nelle 48 ore precedenti all’arrivo. Anche il Marocco riconoscerà il Green pass europeo. I vaccinati, infatti, dovranno mostrare il codice QR, con i dati della vaccinazione, quando sbarcheranno in aeroporto, senza doversi sottoporre a tamponi.

1000 MIGLIA 2021: LE FRECCE TRICOLORI DANNO IL VIA ALLA LEGGENDARIA CORSA AUTOMOBILISTICA – Mercoledì 16 giugno le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare hanno steso il Tricolore nel cielo di Brescia in occasione della partenza della 1000 Miglia 2021, la leggendaria corsa automobilistica che attraverserà lungo 1.800 km alcune tra le città più belle di Italia. Un nuovo appuntamento per il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori”, a pochi giorni dal sorvolo della città di Roma in occasione della Festa della Repubblica, a suggellare ancora una volta il Made in Italy, sottolineando con i fumi verdi, bianchi e rossi la passione dei partecipanti e il calore delle comunità attraversate dalla 1000 Miglia: emblema della gara italiana di auto d’epoca per eccellenza, che fa sognare il mondo. Nel corso della 3^ tappa di venerdì 18 giugno da Roma a Bologna, la Freccia Rossa sarà “scortata” – lungo il 7° settore sulle città di Amelia ed Orvieto – da velivoli caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, uno dei Reparti dell’Aeronautica Militare deputati alla difesa dello spazio aereo nazionale e NATO, che proprio lo scorso 1° giugno ha celebrato i 90 anni dalla sua costituzione. E’ motivo di grande orgoglio per l’Aeronautica Militare prendere idealmente parte a questa leggendaria competizione automobilistica, evento che rappresenta un segno tangibile della graduale ripresa delle attività sociali, economiche e culturali dopo la grave emergenza sanitaria dell’ultimo anno (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO DI BERGAMO: RACCOMANDAZIONE AI PASSEGGERI PER I VIAGGI ALL’ESTERO – L’Aeroporto di Bergamo informa: “A fronte di casi frequenti di documentazione incompleta al momento del check-in o all’atto dell’imbarco, SACBO, società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo, richiama l’attenzione dei passeggeri sulle norme anti-Covid 19 in vigore, in particolar modo nei Paesi Europei e dell’area mediterranea, che regolano l’ingresso e variano a seconda dello Stato di destinazione. E’ opportuno che, all’atto della prenotazione del volo, si consultino le disposizioni governative del Paese di destinazione, facendo riferimento al sito del Ministero degli Esteri viaggiaresicuri.it. Inoltre si suggerisce ai passeggeri, nei giorni precedenti alla partenza, di consultare nuovamente sito del Ministero degli Esteri viaggiaresicuri.it o verificare se la compagnia aerea con cui si vola ha inviato via email ulteriori informazioni sulla normativa in vigore al momento della data prevista di partenza. Per viaggiare verso alcuni Paesi, come Grecia e Malta, è necessario presentarsi con l’esito negativo di un tampone molecolare eseguito entro 72 ore prima del volo (non è accettato il tampone rapido). In più, per essere ammessi su un volo verso una destinazione della Grecia, il passeggero deve scaricare l’apposito QR Code rilasciato dalle autorità governative elleniche, che deve essere generato entro le 24 ore prima dell’orario di partenza del volo e richiedibile attraverso apposito modulo (travel.gov.gr). Analoga, particolare raccomandazione viene rivolta ai passeggeri in partenza verso il Regno Unito, che richiede procedure anti-Covid articolate da eseguire attraverso il portale dedicato e consultabili sulla scheda Regno Unito del sito viaggiaresicuri.it”.

EASYJET: NUOVI VOLI DOMESTICI IN UK – easyJet ha messo in vendita oggi 12 nuovi voli domestici in UK. I voli offriranno agli inglesi maggiori opportunità di riconnettersi con amici e familiari in tutto il paese o prenotare una vacanza. La compagnia aerea sta aggiungendo tre nuovi aeroporti del Regno Unito alla sua rete domestica in UK, che include per la prima volta il lancio delle operazioni da Belfast City Airport a Londra Gatwick. easyJet tornerà anche negli aeroporti di Leeds Bradford e East Midlands con nuovi voli da e per Belfast International Airport, rotte precedentemente servite dalla Stobart Air-operated Aer Lingus Regional, fornendo connettività chiave tra le regioni. La compagnia aerea ha anche messo in vendita oltre 60.000 posti aggiuntivi sulle rotte esistenti da Belfast International a Birmingham dal 3 luglio, operando 22 volte a settimana; a Manchester dal 9 luglio operando 27 volte a settimana; a Edimburgo dal 2 luglio operando 22 volte a settimana; per Glasgow dal 2 luglio operando 20 volte a settimana. Ali Gayward, UK Country Manager di easyJet, ha commentato: “Sappiamo che i nostri clienti non vedono l’ora di ricongiungersi con amici e familiari o di esplorare il Regno Unito, quindi queste nuove rotte aggiuntive dovrebbero rivelarsi popolari e rafforzeranno ulteriormente la nostra rete domestica nel Regno Unito, offrendo ai clienti una scelta ancora più ampia. Ci è dispiaciuto leggere le notizie su Stobart Air e quindi siamo lieti di continuare a fornire connettività regionale chiave dall’aeroporto internazionale di Belfast agli aeroporti di East Midlands e Leeds Bradford, oltre a lanciare le operazioni easyJet per la prima volta dall’aeroporto di Belfast City a Londra Gatwick. Sappiamo anche che è importante per i nostri clienti ricongiungersi con i propri cari all’estero, quindi continuiamo a sollecitare il governo del Regno Unito ad aggiungere altri paesi alla Green list, cosa che può essere fatta in sicurezza”.

NUOVA POLICY BAGAGLI di AIR SENEGAL – A partire dal 01/06/2021 Air Senegal ha aggiornato la policy bagagli. 2 bagagli da 23 kg inclusi. Primo additional bag almeno 1 gg prima del volo: West Africa €140 (DSS ZIG CSK NKC RAI OXB), Central Africa €160 (DLA LBV COO). Primo additional Bag in aeroporto: West Africa €160 (DSS ZIG CSK NKC RAI OXB), Central Africa €185 (DLA LBV COO). Eccedenza kg da 24 a 32 kg forfait: West Africa €60 (DSS ZIG CSK NKC RAI OXB), Central Africa €75 (DLA LBV COO). Air Senegal attualmente opera da Milano Malpensa a Dakar con 4 voli settimanali: lunedì, mercoledì, sabato e domenica. Dal 1 Luglio 2021 verrà inaugurato il 5° volo al giovedì. Tutti e cinque i voli settimanali sono operati esclusivamente dal nuovo Airbus A321 con 16 posti in business class e 149 in classe economica.

ANA GROUP UNISCE LE SUE ESG INITIATIVES – ANA HD mostra il suo impegno per la responsabilità sociale delle imprese e gli obiettivi di sostenibilità ambientale. ANA Group ha una storia di impegno in programmi progettati per promuovere il bene sociale e ANA Future Promise unisce tutte queste Environmental, Social and Governance (ESG) initiatives sotto uno slogan lungimirante. Inoltre, in risposta ai cambiamenti nella domanda di viaggi aerei e negli stili di vita, ANA rafforzerà la sua attenzione su ESG, igiene e pulizia nell’offerta di prodotti e servizi. ANA ha ottenuto il riconoscimento per il suo impegno per la sostenibilità, diventando l’unica azienda nel settore dell’aviazione a ricevere la distinzione Gold Class dagli S&P Global Sustainability Awards 2021. Inoltre, ANA HD è stata selezionata come membro del prestigioso Dow Jones Sustainability World Index per quattro anni consecutivi e del Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index per cinque anni consecutivi. “La missione di ANA Group è fornire vantaggi sociali nelle comunità in cui operiamo con le nostre iniziative e fungere da modello per altre aziende”, ha affermato Chikako Miyata, Senior Vice President and Director of Corporate Sustainability at ANA HD. “Il nostro track record di successi nell’adozione e nell’implementazione di iniziative ESG continuerà a informare la nostra direzione strategica. ANA Future Promise rappresenta gli aspetti migliori del modello di business di ANA”. L’iniziativa ANA Future Promise è nata come un modo per sottolineare che la sostenibilità e il bene sociale sono sempre stati al centro della missione della compagnia aerea. L’iniziativa migliorerà l’esperienza complessiva del consumatore e allo stesso tempo metterà ANA Group in grado di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sviluppo sostenibile a cui la compagnia aerea è da tempo impegnata. Unendo una serie di programmi sotto un’unica bandiera, i dipendenti avranno la possibilità di lavorare insieme per raggiungere i benchmark di sostenibilità 2030 e 2050. I seguenti programmi sono esempi di iniziative ESG del Gruppo ANA: Riduzione delle emissioni di CO2 da operazioni aeronautiche; Obbligazioni legate alla sostenibilità; Vassoi per pasti senza plastica; Donazione di miglia per il supporto ambientale; Prevenzione della tratta di esseri umani; Promozione di “Universal Access and Service”; Alzare il livello di salute e igiene; Attività di rivitalizzazione regionale.

QANTAS E JETSTAR SODDISFANO LA FORTE DOMANDA DOMESTICA CON PIU’ AEREI – Qantas Group si sta preparando per la continua crescita della domanda di viaggi domestici, con ulteriori velivoli da rendere disponibili per i voli Qantas e Jetstar. La compagnia ha annunciato oggi un ampliamento del suo accordo triennale con Alliance Airlines, che fornisce a QantasLink la capacità di utilizzare i jet regionali Embraer E190 di Alliance, con la flessibilità per rispondere alle mutevoli condizioni del mercato. L’accordo ampliato vedrà la compagnia aerea aumentare le sue opzioni nell’ambito di questo accordo da 14 aerei a un totale di 18. Di questi, tre stanno già volando, con altri cinque che entreranno in servizio entro ottobre. Gli E190 saranno in livrea QantasLink e fanno parte della crescita della capacità domestica di Qantas ad almeno il 107% dei livelli pre-COVID nel FY22. Il primo degli E190 da 94 posti ha iniziato a volare sulla rete QantasLink il mese scorso. L’autonomia di cinque ore lo rende adatto al collegamento di centri regionali con capitali più piccole. L’introduzione degli E190 consente inoltre di ridistribuire gli aeromobili Boeing 737 di Qantas sulla rete domestica, consentendo alla compagnia di lanciare una serie di nuove rotte e aggiungere frequenze a quelle esistenti. Canberra-Adelaide è l’ultima rotta a beneficiare dei voli aggiuntivi resi possibili dall’E190, con frequenze che raddoppieranno da nove a settimana a 18 a settimana da metà luglio. La domanda di viaggi di leisure a basso costo rimane forte a causa della chiusura dei confini internazionali e dei cambiamenti strutturali nel mercato dell’aviazione australiano. Di conseguenza, la rete domestica australiana di Jetstar è destinata a crescere fino al 120% del suo programma pre-COVID nel FY22. Per aiutare a soddisfare l’aumento della domanda, tre aeromobili Airbus A320 saranno temporaneamente riassegnati da Jetstar Asia a Singapore, mentre i viaggi internazionali nella regione dovranno affrontare una ripresa più lenta. Questi velivoli si uniscono ai sei Airbus A320 in prestito a Jetstar Airways da Jetstar Japan e fino a cinque Boeing 787-8 destinati ad operare a livello nazionale fino alla ripresa dei viaggi internazionali. Alan Joyce, CEO di Qantas Group, ha dichiarato: “Dal momento che la domanda di viaggi ha iniziato a riprendersi circa un anno fa, la nostra strategia è stata quella di pensare in modo creativo a come utilizzare la nostra flotta per aumentare la capacità, generare entrate e far tornare al lavoro più persone. Ecco perché ora abbiamo 787 che volano a livello nazionale e A320 in prestito dalle compagnie aeree Jetstar in Asia. Espandere la nostra relazione di lunga data con Alliance ci dà accesso a un diverso tipo di aeromobile senza spendere alcun capitale. L’E190 è perfetto per collegare capitali e centri regionali. Le sue dimensioni, autonomia ed economia ci hanno già permesso di iniziare sette nuove rotte che non avrebbero operato con la nostra flotta esistente”.

NUOVI SERVIZI BRITISH AIRWAYS DA BELFAST – British Airways lancerà quattro nuove rotte domestiche da Belfast quest’estate, supportando importanti collegamenti commerciali e turistici tra l’Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito. Nei prossimi mesi la compagnia inizierà a operare 18 voli settimanali tra il George Best Belfast City Airport e gli aeroporti di Exeter, Glasgow, Leeds Bradford e Newquay. Le nuove rotte opereranno insieme ai servizi British Airways esistenti tra Belfast e gli aeroporti di London City e London Heathrow. Tom Stoddart, Managing Director of BA CityFlyer, che opererà le nuove rotte, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questi nuovi servizi da Belfast, che miglioreranno la nostra rete regionale e manterranno collegamenti vitali tra l’Irlanda del Nord e altre importanti destinazioni del Regno Unito. Siamo sicuri che queste rotte saranno apprezzate dai clienti che partiranno per una vacanza nel Regno Unito quest’estate, così come da coloro che visitano amici e parenti. Accogliamo con favore anche il recente annuncio sul NI Domestic Aviation Kickstart Scheme e attendiamo ulteriori dettagli con grande interesse”. Katy Best, Commercial Director at Belfast City Airport, ha dichiarato: “La continuità su questi servizi è un’ottima notizia per la connettività domestica da e per l’Irlanda del Nord. operate da jet Embraer 190, queste rotte completeranno notevolmente i servizi esistenti di British Airways per London Heathrow e London City, consentendo ai passeggeri di godere dell’eccellente esperienza British Airways verso un numero maggiore di destinazioni”.

ICAO: AGGIORNAMENTO INDAGINE CONOSCITIVA SUL VOLO FR4978 – ICAO informa: “In risposta alla decisione dell’ICAO Council che il Segretariato ICAO istituisca un’indagine conoscitiva sugli eventi relativi al volo Ryanair FR4978, sono state emesse official Requests for Information (RFI) ai paesi con legami diretti con gli eventi. Bielorussia e Polonia avevano già fornito alcuni dettagli preliminari. Sono state richieste informazioni anche da Grecia, Irlanda, Lituania e Svizzera. Un interim report sarà presentato all’ICAO Council entro la fine della sua sessione in corso, il 23 giugno o in prossimità di essa. Poiché si attendono ancora RFI responses, l’indagine è in corso, con un report atteso nella prossima sessione del Council, che inizierà il 13 settembre. L’indagine conoscitiva ICAO è condotta dal suo Aviation Security team, con additional support di esperti nelle aree Aircraft Operations, Air Navigation, International Aviation Law”.

IBERIA AIRPORT SERVICES: PIU’ DI 100 CLIENTI DURANTE L’ESTATE – L’avanzare dei programmi di vaccinazione e la progressiva revoca delle restrizioni stanno incoraggiando gli aeroporti spagnoli. Lo scorso maggio, Iberia Airport Services ha gestito 1,7 milioni di passeggeri e poco più di 8.700 voli, ancora il 70% in meno rispetto al 2019, ma allo stesso tempo, la business unit degli aeroporti di Iberia ha continuato ad attirare nuovi clienti e, per questa estate, fornirà servizi di assistenza ai passeggeri e agli aerei di 100 compagnie aeree che le consentiranno di recuperare la propria attività. In particolare, negli ultimi mesi, Iberia Airport Services si è aggiudicata 12 nuovi contratti, tra cui quelli per compagnie aeree con voli regolari come Swiss, TAP, Vietnam Airlines o World2fly; altri con operazioni charter come Jettime o One Airways; specializzate in voli di lusso come Luxwing; nel traffico vacanze come Chair. La flessibilità di Iberia Airport Services e la sua capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di operazione è stata la chiave per attirare queste compagnie aeree, che servirà soprattutto a Madrid, ma anche in altri dei 29 aeroporti in Spagna dove Iberia Airport Services fornisce i suoi servizi. I voli di tutti questi 100 clienti, comprese le compagnie aeree del gruppo IAG, consentiranno a Iberia Airport Services di recuperare fino all’80% della propria attività rispetto al 2019 nei giorni di maggiore affluenza, coincidenti soprattutto con le date delle diverse partenze operazioni: inizio e metà luglio e agosto. Ciò significa servire più di 1.000 voli nei giorni di punta, per i quali Iberia Airport Services ha fatto un grande sforzo per mettere a punto le 8.000 attrezzature di movimentazione disponibili negli aeroporti della sua rete, che erano state preservate per diversi mesi durante la pandemia. Iberia Airport Services sta inoltre lavorando ad un corretto dimensionamento del proprio personale; più di 7.000 dipendenti sparsi nei 29 aeroporti in cui fornisce i propri servizi. Iberia Airport Services è la business unit di assistenza a terra del gruppo Iberia e leader nell’handling in Spagna con una presenza in 29 aeroporti.

KLM: IL TORNEO OLANDESE DELL’EUROPEAN TOUR SI CHIAMERA’ DUTCH OPEN – Il torneo olandese dell’European Tour, il KLM Open, è stato annullato nel 2020 a causa della pandemia Covid-19. Quest’anno, la 101a edizione di questo torneo internazionale si svolgerà nei Paesi Bassi sotto il nome di Dutch Open. Se questo prestigioso evento ottiene il via libera, l’Open d’Olanda si giocherà dal 16 al 19 settembre al Bernardus Golf di Cromvoirt. KLM sta facendo un passo indietro ma rimarrà affiliata al torneo come partner commerciale. “Il torneo è diventato una parte molto efficace e integrante delle operazioni commerciali di KLM, proprio come la corsa, l’arte e la cultura”, afferma Harm Kreulen, Director of KLM Netherlands. “È una piattaforma di dialogo con clienti e soci e tale rimarrà, ma KLM ha deciso di svolgere un ruolo più modesto quest’anno a causa della situazione in cui ci troviamo”.

IL CEO DI DELTA NOMINATO TRA I TOP 10 CEO DA GLASSDOOR – Il CEO di Delta Ed Bastian è stato nominato tra i primi 10 CEO negli Employees Choice Awards di Glassdoor per i Top CEO of 2021, che nomina i leader che si sono distinti nel supportare le loro persone durante i giorni difficili della pandemia. Con un punteggio di approvazione del 97%, Bastian si è classificato del 24% al di sopra dell’average CEO approval rating basato su 1,5 milioni di datori di lavoro recensiti in loco. “Durante la pandemia, Ed è stato risoluto nel mettere le persone prima dei profitti e garantire che la sicurezza e il benessere siano in prima linea in ogni decisione lungo il percorso”, ha affermato Joanne Smith, E.V.P e Chief People Officer, Delta. “Questa è una lezione di leadership per i secoli, che ha fatto la differenza”. Bastian ha guidato una forza lavoro globale di 75.000 dipendenti durante l’anno più impegnativo nella storia dell’azienda e del settore. “Durante un anno impegnativo, è stimolante vedere i migliori CEO che, secondo i loro dipendenti, si sono adattati al cambiamento, hanno ridefinito le visioni e hanno guidato con trasparenza, mettendo al primo posto la salute e la sicurezza dei dipendenti”, ha dichiarato Christian Sutherland-Wong, Glassdoor Chief Executive Officer.