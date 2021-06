Volotea scende in pista per il MANN

Volotea investe nuovamente a livello locale e scende in pista a supporto della cultura e dell’arte campana, finanziando la riqualificazione dell’area di accesso al Museo Archeologico Nazionale di Napoli da piazza Cavour e la creazione di un’area kids-friendly all’interno dell’Atrio.

Grazie alla sponsorship della low cost, verrà sottolineato il legame identitario tra il MANN e la città, immaginando un percorso di accesso al Museo da realizzare in un’ottica green: nell’area esterna interessata dai lavori sarà allestito un punto di accoglienza per i visitatori e di sosta per tutti i cittadini. Panchine, fioriere, stalli per biciclette e colonnine di ricarica per e-bike si configureranno come tappa di un itinerario ideale, che porterà a conoscere i tesori del Museo, potendo anche fermarsi a pianificare il proprio percorso di visita alle eccellenze del territorio. Non soltanto, dunque, uno spazio per ritrovarsi, ma anche un invito ad adottare forme di mobilità sostenibile.

Esterno ma non solo: il contributo di Volotea sarà anche destinato alle famiglie e ai più piccoli, con la realizzazione di un corner kids, nell’Atrio che, dalla prossima primavera, secondo la programmazione strategica del Museo, sarà aperto al pubblico senza biglietto.

Il vettore riconferma così il suo impegno nel sostenere il tessuto economico regionale e della città, dove ha inaugurato nel 2020 una delle sue basi operative, sponsorizzando un progetto di rigenerazione innovativo, green e socialmente inclusivo, che punta ad ampliare gli spazi a libero accesso, in un’ottica di integrazione tra la città e il suo ricchissimo patrimonio artistico, rendendo il MANN un vero e proprio “museo aperto” a disposizione di cittadini e turisti.

“Siamo onorati ed entusiasti di poter finanziare un progetto così importante, che avvicinerà ulteriormente uno dei più antichi e prestigiosi musei archeologici in Italia al suo pubblico. Rigenerando alcune aree comuni del MANN, vogliamo ringraziare tutti i passeggeri campani che hanno scelto, e continuano a scegliere, i nostri voli, regalando loro uno spazio fruibile da tutti. Nei piani di sviluppo di Volotea, è fondamentale rafforzare gli investimenti a livello locale, offrendo al contempo un ventaglio di collegamenti sempre più ampio da e per Napoli. Siamo certi che la collaborazione con il Museo diventerà un volano capace di guidare la ripresa del turismo incoming, potenziando ulteriormente il polo attrattivo di Napoli, sede di uno dei patrimoni artistici più importanti al mondo”, dichiara Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

“Siamo particolarmente felici nel presentare la collaborazione tra il MANN e una realtà internazionale come Volotea, dal fortissimo dinamismo e dalla grande sensibilità verso l’arte e la bellezza dei territori dove opera, radicandosi con sempre maggiori e riconosciuti successi. L’incontro tra il MANN e Volotea scrive una pagina originale nei rapporti di sponsorizzazione dei beni culturali grazie ad un progetto che abbina accoglienza e servizi in linea con la strategia di un Museo sempre più aperto alla città. In un momento di ripresa per il turismo, che vede il ritorno dei visitatori italiani e stranieri, l’annuncio di questa prestigiosa partnership porta con sé un messaggio di grande ottimismo per tutto il nostro ‘quartiere della cultura’. Anche il Mann, quale ambasciatore dell’identità italiana ed europea, con le sue opere vola costantemente nel mondo, e dalla ripresa del trasporto aereo attende il contributo indispensabile per il ritorno del suo pubblico, che è, appunto, mondiale. Ricordiamo che Napoli Capodichino è stato nel 2017 il primo aeroporto archeologico allestito con capolavori del MANN e che con Gesac abbiamo diffuso nello scalo video d’autore e mostre, nell’ambito del nostro progetto universitario Obvia di disseminazione dell’arte. Possiamo dire quindi che questo gemellaggio era nell’aria e che le nostre visioni erano destinate ad incontrarsi per mettere insieme nuove idee e opportunità. Grazie a Volotea, siamo certi che insieme faremo un bellissimo viaggio”, commenta il Direttore del Museo, Paolo Giulierini.

Volotea, da sempre attenta a promuovere, tutelare e valorizzare le bellezze artistiche delle città italiane, non è nuova a questo tipo di iniziative: in passato, infatti, si è fatta carico del restauro della balconata sansoviniana di Palazzo Ducale a Venezia, in Liguria ha riportato all’antico splendore l’altare dogale, dove è custodita la statua de “La Madonna Regina di Genova”, mentre a Palermo la compagnia ha sostenuto il restauro dello storico sipario del Teatro Massimo. Poche settimane fa, infine, Volotea ha lanciato #Volotea4Veneto, un’iniziativa nata per sostenere la cultura e l’arte del territorio.

L’accordo di sponsorizzazione è stato curato, in particolare, da alcuni uffici del Museo: l’Ufficio Tecnico (Responsabile: Amanda Piezzo), i Servizi Educativi (Responsabile: Lucia Emilio), l’Ufficio Comunicazione (Responsabile: Antonella Carlo) ed il Segretario Amministrativo (Stefania Saviano); l’architetto Silvia Neri ha realizzato il progetto di riqualificazione dell’area esterna.

La sponsorizzazione dei lavori di rinnovamento del MANN consolida ulteriormente i rapporti tra la compagnia e l’aeroporto di Napoli, dove la low-cost ha recentemente annunciato di aver basato 2 Airbus A320, configurati con 180 posti. Questo ha permesso di aumentare il volume di posti in vendita, ben 639.000 per il 2021 e consentirà, in futuro, di approcciare destinazioni ancora più lontane. Al Capodichino, quest’anno Volotea scende in pista con un’offerta di 3.650 voli e garantisce, per la Summer’21, 20 rotte da e verso lo scalo campano, 11 domestiche (Alghero, Cagliari, Catania, Genova, Lampedusa – novità 2021 –, Olbia, Palermo, Torino, Trieste, Venezia e Verona) e 9 internazionali (Nantes in Francia, Cefalonia, Creta, Mykonos, Preveza Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia).

Tutte le rotte Volotea da e per Napoli sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)