Emirates offre un’estate di sport dal vivo e nuovi contenuti su ICE

Emirates offre un’estate di sport dal vivo: EURO 2020 e Olimpiadi di Tokyo sulla piattaforma di intrattenimento ICE

Gli appassionati di sport non dovranno preoccuparsi di perdere le loro partite del cuore quando voleranno con Emirates quest’estate, sia che stiano seguendo le Olimpiadi estive 2020, gli UEFA Euro 2020 o altri importanti sport e campionati come Wimbledon 2021, il British Open, le finali NBA, il tour PGA, la MotoGP e altro ancora.

I canali Sport 24 e Sport 24 Extra su Emirates ICE TV Live trasmetteranno le partite di UEFA Euro 2020 inclusa la finale dell’11 luglio. La diretta TV trasmetterà anche i Giochi Olimpici 2020, dal 23 luglio a Tokyo, con una partecipazione prevista di oltre 10.000 atleti in rappresentanza di 200 nazioni in tutto il mondo.

Emirates ha investito in modo continuo durante l’ultimo anno per aggiornare i propri contenuti, aggiungendo circa 100 film ogni mese all’ampia libreria di contenuti ICE, oltre a programmi emozionanti ed esclusivi, tra cui show HBO di tendenza come The Undoing, I Know This Much is True e Betty.

Tra le highlight estive di ICE troviamo:

– Oltre 20 pellicole che hanno vinto o sono state nominate ai più importanti premi cinematografici come: Nomadland, The Father, Soul, Promising Young Woman e molti altri.

– Documentari tra cui: Greta Thunberg: un anno per cambiare il mondo, Wild Cats of India, Life in Ten Pictures e King Otto – film sulla storica vittoria della Grecia a UEFA Euro 2004.

– Le top pick di luglio sono adatte a tutti i gusti: Raya and the Last Dragon, French Exit, Godzilla vs Kong, Minari e The Courier.

– Tra le highlights di agosto troviamo: A Quiet Place Part II, Wrath of Man e Mortal Kombat.

I client Emirates possono spaziare tra 4.500 canali su tutte le classi di viaggio, inclusi oltre 1.000 canali per gli appassionati di cinema e 130 canali per bambini.

Sport 24 e Sport 24 Extra di IMG sono i primi e unici live channel di sport nell’industria aerea e sono disponibili esclusivamente per Panasonic Avionics. I canali includono un’esclusiva copertura in volo di UEFA Champions League, Premier League, NFL, NBA, NHL, Tennis Grand Slams, Golf Majors e Ryder Cup, NRL e altro ancora.

Sport 24 trasmette 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, collegando i passeggeri a oltre 16 ore di contenuti live premium ogni giorno. Sport 24 Extra offre un’ulteriore scelta tra sport più esclusivi, trasmettendo più di 150 ore in diretta ogni mese. Nel 2021 verranno trasmessi oltre 30 diversi campionati mondiali, eventi speciali e di federazioni, inclusi i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, UEFA EURO 2020 e la Ryder Cup.

I prodotti di intrattenimento Panasonic Avionics e il Wi-Fi sono offerti sui Boeing 777 e A380 della flotta Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)