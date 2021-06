Embraer: Eve dispiegherà Electric Vertical Aircraft per Blade nei mercati della Florida meridionale e della West Coast

Eve Urban Air Mobility Solutions, Inc. (“Eve”) e Blade Air Mobility, Inc. (“Blade”) hanno annunciato oggi un accordo, con Eve che fornirà a Blade fino a 60.000 ore di volo all’anno sul suo electrical vertical takeoff landing (eVTOL) aircraft, noto sul mercato anche come EVA (Electrical Vertical Aircraft), a partire dal 2026 per l’uso nei mercati della Florida meridionale e della West Coast, soggetti a determinate considerazioni.

Sostenuta da oltre 50 anni di storia di Embraer nella produzione di aeromobili e competenze di certificazione, Eve svela una proposta di valore unica offrendo una suite di prodotti e servizi. L’EVA a emissioni zero e a basso rumore di Eve rappresenta un design semplice e intuitivo che continua a raggiungere traguardi di sviluppo, tra cui il primo volo dell’engineering simulator nel luglio 2020 e un proof of concept nell’ottobre 2020. Parallelamente, l’Eve’s Urban Air Traffic Management project ha raggiunto una nuova pietra miliare nella sua collaborazione con la Civil Aviation Authority (CAA) del Regno Unito, per sviluppare un ambiente scalabile necessario per ospitare i voli UAM.

“Blade è in linea con la nostra missione in quanto ha creato una piattaforma che fornisce all’utente un accesso senza soluzione di continuità a Urban Air Mobility, ora con Eve fornirà un’esperienza silenziosa e senza emissioni. La piattaforma dell’azienda sarà determinante per l’implementazione dei nostri aerei nei mercati chiave della Florida meridionale e della costa occidentale degli Stati Uniti. Questa partnership con Blade è il prossimo passo per sbloccare il futuro della mobilità in queste aree chiave e segna un momento entusiasmante per entrambe le aziende”, ha affermato Andre Stein, Presidente e CEO di Eve.

Eve prevede di schierare, insieme ai partner locali, fino a 60 velivoli per l’utilizzo con Blade negli Stati Uniti a partire dal 2026. Blade pagherà il tempo di volo utilizzato sugli aerei di Eve, che sarà reso disponibile da Eve e da altre terze parti. Il dispiegamento degli aeromobili Eve sulla rete Blade è subordinato alla stipula di accordi definitivi tra le parti.

“Blade è lieta di collaborare con Eve, sfruttando la profonda esperienza aerospaziale di Embraer per fornire a Blade un aereo elettrico silenzioso, a zero emissioni”, ha affermato Rob Wiesenthal, CEO di Blade. “L’Eve aircraft offre un’economia operativa ideale per le rotte a breve distanza di Blade, aggiungendosi alle nostre altre tre EVA partnerships recentemente annunciate che, insieme, possono ottimizzare il servizio per l’ampia varietà di profili di missione e hub regionali di Blade”.

(Ufficio Stampa Embraer)