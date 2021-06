Il Network statunitense di Qatar Airways si espande a oltre 100 voli settimanali, con quattro destinazioni che offrono doppi servizi giornalieri

Qatar Airways continua a rafforzare la sua posizione di principale compagnia aerea internazionale che collega gli Stati Uniti con l’Africa, l’Asia e il Medio Oriente. La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar annuncia che espanderà i suoi servizi negli Stati Uniti a più di 100 voli settimanali attraverso i suoi 12 gateway.

Questi maggiori servizi si aggiungono all’espansione dei voli verso molte delle sue principali destinazioni globali per il tempo libero, tra cui Città del Capo, Maldive, Phuket, Seychelles e Zanzibar, offrendo opzioni di viaggio più flessibili per le vacanze estive tramite l’Hamad International Airport. Quattro gateway negli Stati Uniti – Chicago, Los Angeles, New York e Washington D.C. – saranno offerti con doppi voli giornalieri, Dallas-Fort Worth aumenta a 12 voli settimanali, con Boston, Miami, Philadelphia, San Francisco e Seattle che diventano tutti con un servizio giornaliero.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere la principale compagnia aerea internazionale che fornisce connettività sicura e affidabile da e per gli Stati Uniti tramite l’unico 5-Star COVID-19 Safety Rated Airport in Medio Oriente, l’Hamad International Airport. Qatar Airways è rimasta impegnata negli Stati Uniti durante la pandemia, aggiungendo due nuove destinazioni con San Francisco e Seattle, aumentando i voli attraverso i nostri 12 gateway per ottimizzare i collegamenti con il nostro network in crescita di oltre 140 destinazioni.

Abbiamo anche rafforzato le nostre partnership strategiche con Alaska Airlines, American Airlines e JetBlue, consentendoci di connetterci con più città e aeroporti negli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea, fornendo ai viaggiatori statunitensi il modo più conveniente per viaggiare a livello internazionale quest’estate. Mentre continuiamo a guidare la ripresa dei viaggi internazionali, rimarremo concentrati sulla fornitura di una connettività continua, sicura e affidabile ai nostri milioni di passeggeri e sull’offerta di un’esperienza di viaggio senza pari ogni volta che scelgono di volare con Qatar Airways”.

Quando i viaggiatori tornano in volo con Qatar Airways, possono stare tranquilli sapendo che stanno viaggiando con l’unica compagnia aerea al mondo che, insieme al suo hub Hamad International Airport, ha raggiunto quattro 5-Star Skytrax ratings, inclusi 5-Star Airline Rating, 5-Star Airport Rating, 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating e 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating. Questi risultati evidenziano l’impegno di Qatar Airways nel fornire ai passeggeri un’esperienza leader del settore in ogni momento del loro viaggio, compreso il più alto livello possibile di standard di salute e sicurezza.

Miglioramenti nell’U.S. Network:

Incremento a Double Daily Flights da Doha:

Chicago: incremento a doppi voli giornalieri tra il 21 luglio e il 26 settembre.

Los Angeles: incremento a doppi voli giornalieri tra il 16 luglio e il 26 settembre.

New York: incremento a doppi voli giornalieri dal 29 giugno.

Washington D.C: incremento a doppi voli giornalieri tra il 22 luglio e il 26 settembre.

Dallas-Fort Worth: incremento a 12 voli settimanali tra l’11 luglio e il 26 settembre.

Daily Flights da Doha:

Houston: proseguono i voli giornalieri.

Boston: incremento a voli giornalieri dal 3 luglio.

Miami: incremento a voli giornalieri dal 4 luglio.

San Francisco: incremento a voli giornalieri dal 29 giugno.

Seattle: incremento a voli giornalieri dal 28 giugno.

Philadelhpia: incremento a cinque voli settimanali dal 6 luglio e voli giornalieri dal 21 luglio.

Atlanta: incremento a cinque voli settimanali dal 15 luglio.

I passeggeri possono prenotare i voli in tutta tranquillità, sapendo che Qatar Airways offre cambi di data illimitati e rimborsi gratuiti per tutti i biglietti emessi prima del 30 giugno 2021, per viaggi completati entro il 31 maggio 2022.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)