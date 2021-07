Trieste Airport: ripartono i collegamenti di Lufthansa verso Francoforte

Venerdì 2 luglio è ripartito il collegamento diretto da Trieste Airport per l’hub di Francoforte, operato da Lufthansa con aeromobili Bombardier CRJ 900 da 90 posti. Il volo opererà con 5 frequenze settimanali nella prima metà di luglio, per arrivare progressivamente a 13 frequenze settimanali nel mese di settembre.

I voli diretti da/per l’hub di Francoforte garantiscono la disponibilità di un ampio portafoglio di destinazioni in connessione sia per viaggi di piacere che per spostamenti business, incrementando fortemente la connettività della regione Friuli Venezia Giulia verso l’Europa e tutto il mondo.

“La ripartenza dei voli su Francoforte rappresenta un importante segnale di fiducia del vettore nei confronti del nostro territorio: l’attività di Lufthansa sostiene e sviluppa sia i flussi business, che quelli turistici incoming e outgoing”, afferma l’amministratore delegato di Trieste Airport, Marco Consalvo. “A partire dal mese di luglio dall’hub di Francoforte, primo in Europa per la capacità di generare connettività, saranno disponibili più di 200 destinazioni servite direttamente da Lufthansa o da vettori partner in codeshare. I nostri passeggeri potranno finalmente ritornare a viaggiare in tutto il mondo da Trieste Airport”.

“Dopo più di un anno di pausa forzata, siamo felici di tornare ad operare da Trieste. Ci auguriamo che la ripresa di tali collegamenti possa contribuire ad un’accelerazione del turismo estero verso questa splendida regione ricca di tesori storici e ad un’intensificazione degli scambi commerciali a supporto dell’industria locale”, afferma Gabriella Galantis, Senior Director Sales for Southern Europe Lufthansa Group Airlines.

