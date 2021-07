Qatar Airways riprende i voli a Phuket

Qatar Airways ha ripreso i voli per Phuket dopo che l’isola thailandese ha riaperto i confini per accogliere i turisti internazionali completamente vaccinati. Questo evento segna una pietra miliare significativa nella ripresa dei viaggi internazionali di piacere e ora la compagnia aerea effettua quattro voli settimanali tra Doha e Phuket serviti da un Airbus A350, offrendo 36 posti in Business Class e 247 in Economy Class.

Oltre ai suoi 12 voli settimanali per Bangkok, la compagnia aerea opererà un totale di 16 voli settimanali per la Thailandia, fornendo una connettività e una continuità per i passeggeri che viaggiano dall’Europa, dal Medio Oriente e dagli Stati Uniti attraverso l’Hamad International Airport.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Con la ripresa dei voli per Phuket, Qatar Airways segna una tappa importante nella ripresa del turismo internazionale. Abbiamo guidato l’industria, stabilendoci come punto di riferimento per la sicurezza, l’innovazione e il servizio clienti durante la pandemia.

Sappiamo che molti dei nostri clienti sono entusiasti di tornare a volare e di visitare alcune delle loro destinazioni preferite, come Phuket. Famosa per le sue numerose spiagge esotiche, l’atmosfera familiare, le acque turchesi e la deliziosa cucina locale, Phuket è una destinazione ideale per una fuga estiva. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner in Thailandia per sostenere la ripresa del loro settore turistico”.

Il governatore dell’Autorità per il Turismo della Thailandia (TAT), Yuthasak Supasorn ha aggiunto: “È estremamente incoraggiante vedere vettori leader a livello mondiale come Qatar Airways tornare a Phuket nel momento stesso in cui la destinazione riapre, e farlo con fiducia, come si può vedere nella programmazione di più voli settimanali. È un’indicazione meravigliosa della popolarità di Phuket tra i turisti internazionali, che sono ovviamente desiderosi di godere ancora una volta delle leggendarie spiagge e dell’accogliente ospitalità dell’isola”.

Lanciata nel 2010, Phuket era diventata la 93esima destinazione di Qatar Airways all’epoca. Questa meta turistica è una meta ricercata dai vacanzieri, provenienti in particolare dall’Europa, dal Medio Oriente e dagli Stati Uniti. A partire dal 1° luglio 2021, i turisti internazionali che sono stati completamente vaccinati almeno due settimane prima dei loro voli e che hanno un test PCR negativo effettuato 72 ore prima della partenza, possono entrare a Phuket e muoversi liberamente nell’isola provinciale senza quarantena.

I viaggiatori che tornano a volare con Qatar Airways possono contare sull’unica compagnia aerea al mondo che, insieme al suo modernissimo hub globale Hamad International Airport, ha ottenuto quattro 5-Star Skytrax ratings, inclusi 5-Star Airline Rating, 5-Star Airport Rating, 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating e 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating. Questi risultati evidenziano l’impegno di Qatar Airways nel fornire ai suoi passeggeri un’esperienza leader del settore in ogni momento del loro viaggio, compreso il più alto livello possibile di salute e sicurezza che salvaguarda il benessere dei passeggeri sia a terra che in volo.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)