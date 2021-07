Air Canada continua a ricostruire il network con la ripresa del servizio verso destinazioni chiave in tutto il mondo

Air Canada ha svelato ulteriori dettagli sul programma internazionale previsto per questa estate, che include la ripresa di 17 rotte e 11 destinazioni in tutto il mondo dai suoi hub. La compagnia aerea sta riprendendo il suo servizio tra Calgary e Francoforte, a partire dal 1 agosto, fino a quattro volte alla settimana, e offre anche per la prima volta un servizio non-stop unico da Montreal al Cairo, Egitto, tre volte alla settimana.

“Con l’allentamento delle restrizioni ai viaggi in tutto il mondo, ci impegniamo a ricostruire la nostra rete internazionale e a continuare come vettore globale per collegare il Canada al mondo, sviluppando al contempo ulteriori mercati e prendendo di mira nuove opportunità. I canadesi sono desiderosi di viaggiare di nuovo e noi pronti a riunire i clienti con le loro famiglie e amici. Con i tassi di vaccinazione in aumento a livello globale e i nostri protocolli di biosicurezza CleanCare+ leader del settore, Air Canada ha la salute e la sicurezza come priorità assoluta”, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management at Air Canada.

“Siamo lieti di riavviare il nostro servizio non-stop tra Calgary e Francoforte, un mercato europeo chiave per i nostri clienti nel Canada occidentale. Questa rotta opererà tutto l’anno, collegando Calgary al mondo tramite l’hub dell’Atlantic joint venture partner, Lufthansa, a Francoforte. Stiamo anche considerando ulteriori rotte poiché le restrizioni continuano ad allentarsi”.

International flight schedule for Summer 2021: Calgary-Frankfurt, Toronto-Vienna, Toronto-Dublin, Toronto-Paris, Toronto-Zurich, Montreal-Geneva, Montreal-Tel Aviv, Montreal-London.

Oltre a queste imminenti riprese del servizio, Air Canada ha già ripreso i voli per Grecia, Emirati Arabi Uniti (EAU), Italia, Spagna, Regno Unito e Marocco e aumenterà le frequenze in alcune di queste destinazioni a partire da agosto.

Resumed routes: Toronto-Athens, Toronto-Dubai, Toronto-Rome (fino a 4 voli settimanali), Toronto-Lisbon, Montreal-Athens, Montreal-Casablanca, Montreal-Rome (fino a tre voli settimanali), Montreal-Lisbon, Vancouver-London.

Air Canada ha anche recentemente lanciato il suo primo e unico servizio non-stop per Il Cairo dal suo hub di Montreal, tre volte alla settimana, servendo la grande comunità egiziana stabilita a Montreal e in tutto il Nord America. Questa nuova rotta fornisce un gateway diretto per l’Africa e offre una comoda connettività in tutto il Canada e negli Stati Uniti da tutta la rete di Air Canada.

La compagnia aerea continua ad operare verso diverse altre destinazioni tra cui: Bruxelles, Bogotá, Doha, Hong Kong, Seoul, Shanghai e Tokyo.

Si noti che l’orario commerciale di Air Canada può essere modificato come richiesto in base alla traiettoria del COVID-19 e alle restrizioni governative. I passeggeri sono responsabili di garantire di soddisfare tutti i requisiti di ingresso governativi, incluso il possesso di documenti di viaggio, visti, certificati sanitari richiesti e tutti gli altri requisiti di idoneità per i voli acquistati. Per le informazioni più aggiornate, visitare l’Information Hub della compagnia.

(Ufficio Stampa Air Canada)