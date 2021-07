Boeing: il primo P-8A Poseidon norvegese esce dal Paint Shop

Il primo aereo P-8A Poseidon per la Norvegia è uscito dal Paint Shop in Renton, nella Royal Norwegian Air Force livery. La Norvegia è una delle otto nazioni ad aver acquisito il P-8A come nuovo multimission maritime patrol aircraft.

Recentemente, l’aeronautica ha rivelato i nomi dei suoi cinque aerei P-8A Poseidon: Vingtor, Viking, Ulabrand, Hugin e Munin. I nomi sono ispirati alla Norse mythology e continuano una tradizione di quasi 80 anni iniziata quando i nomi Vingtor, Viking e Ulabrand furono usati sul PBY-5 Catalina maritime patrol aircraft norvegese nel 1942. Da allora, altri velivoli da pattugliamento marittimo operati dalla Royal Norwegian Air Force hanno portato quei nomi, inclusa la sua attuale flotta P-3, che sarà sostituita dal P-8.

Il primo aereo P-8A norvegese – Vingtor – tornerà ora nella factory per essere preparato per i test di volo. Il primo volo è previsto per la fine di questo mese, dopodiché i mission systems verranno installati sull’aeromobile.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)