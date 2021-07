Il DPR 1/7/2021 conclude la procedura di nomina dell’Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma a Presidente dell’ENAC

Il Decreto del Presidente della Repubblica il 1° luglio 2021, in corso di registrazione, conclude il complesso procedimento di nomina per i prossimi 5 anni dell’Avvocato delle Stato Pierluigi Di Palma a Presidente dell’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile che il 7 luglio è stato autorizzato dall’istituto di appartenenza a svolgere l’incarico.

Il Presidente Di Palma prende atto con soddisfazione della firma del DPR e ringrazia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, le Commissioni Parlamentari, l’Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri per la fiducia accordata.

L’insediamento del Consiglio di Amministrazione sarà convocato alla presenza del Ministro Enrico Giovannini all’esito della registrazione da parte della Corte dei conti del Decreto del Presidente della Repubblica

Il Presidente dell’Enac saluta il personale dell’ENAC, Autorità unica di riferimento del settore, per l’impegno e la professionalità nel promuovere lo sviluppo e la competitività del settore dell’aviazione civile, garantendo la sicurezza del volo, la centralità del passeggero, la qualità dei servizi, il rispetto dell’ambiente, la sostenibilità ecologica.

Pierluigi Di Palma, Avvocato dello Stato e già Direttore Generale dell’ENAC dal 1998 al 2003, ha ricoperto l’incarico di consigliere giuridico dei Ministri dei Trasporti e della Navigazione (Signorile, Burlando, Treu, Bersani), del Ministro dell’Ambiente (Ruffolo), del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato (Savona), Capo di Gabinetto della Regione Emilia Romagna (Boselli) e Capo Ufficio Legislativo del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato (Gnutti). È stato inoltre: Presidente del CISA (Comitato Interministeriale per la Sicurezza Aeroportuale) e responsabile dell’Ufficio di rappresentanza ENAC ed ENAV presso le istituzioni Comunitarie ed Europee (EURICE), Vice Segretario Generale della Difesa dal 2011 al 2014, componente dell’Appeals Board dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) dal 2011 al 2017.

Nel 2006 ha fondato il Centro Studi DE.ME.TRA. (Development of European Mediterranean Trasportation), con la finalità di promuovere iniziative di carattere formativo, giuridico, amministrativo ed economico nel comparto aerospaziale.

