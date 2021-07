Qatar Airways e Tourism Seychelles lanciano una Strategic Marketing Partnership per supportare la ripresa del turismo

Qatar Airways ha unito le forze con Tourism Seychelles in uno sforzo concertato per riunire la combinazione di una destinazione per vacanze da sogno e una compagnia aerea globale di livello mondiale, per i viaggiatori che vogliono ancora una volta vivere un’idilliaca vacanza estiva nell’Oceano Indiano.

La strategic marketing partnership guiderà il recupero del turismo alle Seychelles, con le due organizzazioni che collaborano per attirare più visitatori nelle isole da tutto il mondo, sfruttando appieno la vasta rete globale di Qatar Airways.

In previsione dell’aumento della domanda di viaggi verso le Seychelles, Qatar Airways ha aumentato i suoi voli verso la destinazione da tre settimanali a giornalieri. I passeggeri che viaggiano alle Seychelles possono usufruire del rinomato servizio a 5 stelle della compagnia aerea a bordo del suo Boeing 787 Dreamliner, sostenibile e moderno, che offre 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Seychelles, sede di 115 isole, innumerevoli spiagge appartate, barriere coralline e riserve naturali, è il luogo perfetto per coloro che pianificano la loro prima vacanza dall’inizio della pandemia. Sappiamo quanto siano importanti i visitatori internazionali per l’economia locale e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Tourism Seychelles per supportare la ripresa del loro settore turistico”.

Il Seychelles Minister for Foreign Affairs and Tourism, Mr. Sylvestre Radegonde, ha dichiarato: “Essendo una delle prime compagnie aeree internazionali a tornare nei cieli delle Seychelles all’inizio di quest’anno, siamo lieti che Qatar Airways stia aumentando la sua frequenza di voli giornalieri, prova della fiducia del management di Qatar Airways riguardo le Seychelles come destinazione sicura. Le nostre isole sono un rifugio e con i nostri operatori turistici, esperti nell’operare in sicurezza, non vediamo l’ora di accogliere più visitatori da tutto il mondo attraverso Doha”.

Parlando dell’aumento della frequenza dei voli di Qatar Airways, il Principal Secretary for Tourism, Mrs. Sherin Francis, ha dichiarato: “Siamo felici di vedere l’aumento dei voli di Qatar Airways. Prevediamo un aumento della domanda per la nostra destinazione nel terzo trimestre del 2021 ed è rassicurante per noi notare che la disponibilità dei voli non sarà un problema per i viaggiatori. La partnership strategica che abbiamo recentemente stabilito con Qatar Airways speriamo cresca sempre più forte. La connettività aerea rimane fondamentale per il recupero della destinazione”.

Quando i viaggiatori tornano in volo con Qatar Airways, possono stare tranquilli sapendo che stanno viaggiando con l’unica compagnia aerea al mondo che, insieme al suo hub globale all’avanguardia Hamad International Airport, ha raggiunto quattro 5-Star Skytrax ratings, inclusi 5-Star Airline Rating, 5-Star Airport Rating, 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating e 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating. Questi risultati evidenziano l’impegno di Qatar Airways nel fornire ai passeggeri un’esperienza leader del settore in ogni momento del loro viaggio, compreso il più alto livello possibile di standard di salute e sicurezza che salvaguardano il benessere dei passeggeri sia a terra che in volo.

I passeggeri possono prenotare i voli in tutta tranquillità, sapendo che Qatar Airways offre cambi di data illimitati e rimborsi gratuiti per tutti i biglietti emessi prima del 31 agosto 2021, per i viaggi completati entro il 31 maggio 2022. La politica di prenotazione flessibile leader del settore del vettore fornisce anche la funzione permanente di scambio dei biglietti con un travel voucher con un valore aggiuntivo del 10% per tutti i clienti che prenotano viaggi tramite qatarairways.com. Per i termini e le condizioni completi, visitare qatarairways.com/Flexibility.

