ACI World lancia una airport digital transformation guidance aggiornata

Airports Council International (ACI) World ha lanciato una guida completa per aiutare i dirigenti aeroportuali ad affrontare la trasformazione digitale, mentre il settore entra in un ambiente post-pandemia.

La seconda edizione dell’Airport Digital Transformation Handbook – supportata da Honeywell e Mott MacDonald – esamina come le nuove tecnologie e la digitalizzazione dei processi manuali esistenti possono portare a nuovi modi per affrontare le sfide riguardo la capacità aeroportuale, mentre l’industria aeronautica si riprende ai livelli di traffico aereo pre-pandemia.

Il manuale fornisce consigli sulle aree di interesse dell’adozione della tecnologia e su come affrontare la trasformazione digitale, oltre a casi di studio, ed è stato adattato per includere le sfide e le opportunità offerte dal COVID-19.

“La crisi COVID-19 richiede nuovi sistemi e processi più efficienti e senza contatto, che consentano una rapida ripresa e una crescita futura”, ha affermato l’ACI World Director General, Luis Felipe de Oliveira. “La sfida per l’aviazione è gestire gli health issues, ripristinare la fiducia, contenere i costi, fare un uso migliore delle risorse e trovare efficienza, il tutto aumentando la sostenibilità, migliorando l’esperienza dei passeggeri e mantenendo la sicurezza.

I leader aeroportuali riconoscono che il successo aziendale non riguarda solo l’implementazione di nuove tecnologie, ma, invece, il successo verrà dalla trasformazione del business degli aeroporti, dall’adattamento a clienti, personale, comunità e culture, sfruttando al contempo le tecnologie esistenti e nuove per raggiungere obiettivi strategici. La pandemia potrebbe effettivamente offrire un catalizzatore per il cambiamento, per promuovere una maggiore innovazione e il cambiamento normativo necessario per sostenerlo”.

Il manuale è stato sviluppato da esperti dell’ACI World Information Technology (IT) Standing Committee, che mira a fornire agli aeroporti consigli concreti e pratici per intraprendere o migliorare il loro percorso di trasformazione digitale.

(Ufficio Stampa ACI World)