Airbus si aggiudica il primo Flight Hour Services contract in CIS con Air Manas per la sua flotta A220

Air Manas, operatore low cost con base in Kirghizistan, ha selezionato Flight Hour Services (FHS) di Airbus per component maintenance services a supporto della sua nuova A220 leased fleet.

In qualità di primo operatore A220 nella CIS, Air Manas diventerà anche il primo cliente Airbus per components Flight Hour Services nella regione.

Il maintenance-by-the-hour service contract include A220 material services con accesso all’Airbus pool of parts and repair services. Air Manas beneficerà anche dell’esperienza ingegneristica di Airbus come A220 component provider per migliorare l’affidabilità dell’aeromobile e facilitare l’adempimento delle lease return conditions.

“Siamo lieti di accogliere Air Manas come nostro primo FHS customer in CIS. Stiamo costruendo sul nostro A220 component warehouses set-up per fornire al nostro nuovo cliente il massimo livello di supporto. Non vediamo l’ora di contribuire al successo delle operazioni di Air Manas con la sua flotta A220″, ha affermato Julien Franiatte, Head of Airbus Russia&CIS.

“È un momento storico e un onore per la nuova Air Manas, aggiornata dopo una lunga quarantena, far parte del grande mondo dell’aviazione con l’Airbus A220. Crediamo davvero che Airbus Flight Hour Services porterà il più alto livello di servizio ai voli con l’A220″, ha affermato Alexandr Belovol, Shareholder of Air Manas.

Questo primo FHS contract per Airbus in CIS sottolinea il valore aggiunto delle soluzioni di manutenzione di Airbus per supportare le operazioni dei clienti senza soluzione di continuità, nei modi più efficienti, mentre il traffico riprende.

Attraverso le Airbus FHS solutions, il produttore aiuta le compagnie aeree a preservare la liquidità e ridurre i costi, garantendo la disponibilità delle parti e facilitando il maintenance organisation setup. Airbus ha concluso undici contratti FHS con operatori di tutto il mondo negli ultimi sei mesi.

(Ufficio Stampa Airbus)