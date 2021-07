Vueling celebra il suo compleanno con la speciale promo “Festeggiamo 17 anni”

Per celebrare il suo 17°compleanno, Vueling – compagnia aerea parte del Gruppo IAG (International Airlines Group) – invita tutti i passeggeri italiani ad approfittare della nuova speciale promo “Festeggiamo 17 anni”. Da oggi fino al 25 luglio sarà, infatti, possibile prenotare posti a partire da €17,00 per viaggi dal 2 agosto al 31 ottobre 2021.

Grazie a questa speciale promozione, sarà possibile acquistare biglietti aerei per raggiungere alcune delle destinazioni italiane ed europee più gettonate del 2021.

I passeggeri in partenza dalle basi strategiche di Firenze e Roma Fiumicino potranno approfittare delle numerose rotte operative a partire da questo mese.

Dall’aeroporto di Peretola, sarà possibile scegliere tra le 15 connessioni con non solo l’hub internazionale della compagnia di Barcellona El Prat, ma anche con alcune tra le mete italiane più richieste come Catania, Palermo, Lampedusa e la città sarda di Olbia. Oltre i confini italiani, da Firenze si possono scegliere città come Bilbao, Londra-Gatwick, Amsterdam, Parigi, Mykonos, Santorini, Monaco, Praga, Copenaghen e, a partire dal mese di agosto, Madrid.

Da Roma Fiumicino sono invece 23 le connessioni di Vueling. Oltre Barcellona, i passeggeri in partenza da Roma possono scegliere tra diverse destinazioni in Italia e all’estero. A partire dall’inizio del mese, si può volare alla volta della bellissima Lampedusa oppure scegliere tra le Isole Baleari come Palma di Maiorca, Ibiza e Minorca oppure le Canarie con la rotta Roma-Gran Canaria. In Grecia, le rotte sono non solo le isole di Mykonos e Santorini, tra le Cicladi più note per la stagione estiva, ma anche Cefalonia e Rodi oppure Zante, Creta, Preveza-Lefkada e Corfù, dal mese di agosto.

Infine, tra le città visitabili ci sono Valencia, Malaga, Alicante, Bilbao, Dubrovnik, Spalato, Parigi, Londra Gatwick e Amsterdam.

Da Milano Malpensa sono 4 invece le rotte disponibili per tutta l’estate. Oltre Barcellona, chi vola dalla base milanese può scegliere anche Bilbao, Ibiza e la bellissima Parigi atterrando presso l’aeroporto di Orly.

Infine, Barcellona è collegata anche con altri 12 aeroporti italiani quali Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo, Venezia, Bologna, Ancona, Pisa, Alghero, Genova e Torino.

La promozione è accessibile da tutti i canali di vendita della compagnia (www.vueling.com, smartphone, app Vueling e agenzie di viaggio) e valida per le tariffe Basic, Optima e Family. Per ulteriori informazioni e dettagli della promozione, è possibile consultare il sito www.vueling.com/it .

Vueling continua a lavorare per offrire a tutti i suoi passeggeri il massimo della flessibilità e un’esperienza di volo sicura, oltre a adattare l’operatività alla domanda e alle esigenze dei suoi clienti. La compagnia aerea continua a garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale, rispettando le raccomandazioni dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e attuando rigorosi protocolli di pulizia e disinfezione – sia negli aeroporti in cui opera sia a bordo dei suoi aeromobili.

Vueling, inoltre, continua a adottare una politica di totale flessibilità – permettendo di cambiare le date del volo o la destinazione, e persino di assegnare il volo a una terza persona – agevolando i passeggeri nelle fasi di acquisto e prenotazione. La raccomandazione della compagnia è quella di verificare sempre tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti, sia tramite app mobile sia tramite il sito ufficiale, per essere sempre informati sui documenti necessari per ciascuna destinazione.

Per l’estate 2021, la compagnia avrà una rete di più di 320 rotte a corto e medio raggio in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, operate con una flotta di Airbus A319, A320, A320neo e A321.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)