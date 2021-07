Saab consegna la T-7A aft section per il Flight Test Program

Saab ha spedito la sua second aft airframe section, che verrà utilizzata nel T-7A Red Hawk flight test program.

La produzione e la spedizione di questa aft airframe section è l’ultima pietra miliare nel contributo di Saab alla progettazione e allo sviluppo del T-7A Red Hawk trainer per la United States Air Force.

La spedizione del 24 luglio 2021 è avvenuta dal Linköping site di Saab in Svezia a Boeing in St. Louis, Missouri, USA. Al completamento della Engineering and Manufacturing Development (EMD) production phase, il nuovo stabilimento di Saab a West Lafayette, Indiana, USA, intraprenderà la Saab production delle aft airframe sections per il programma T-7A.

“T-7A dimostra l’approccio di Saab alla crescita internazionale e sostiene la nostra posizione di azienda aeronautica di livello mondiale e partner commerciale unico. Insieme a Boeing, stiamo realizzando la nostra visione ambiziosa: ridefinire ciò che è un aereo da addestramento e farlo attraverso l’ingegneria digitale. Questo rappresenta un’altra pietra miliare nel mantenere i nostri impegni”, ha affermato Jonas Hjelm, Senior Vice President and head of Saab business area Aeronautics.

Boeing unirà la aft section di Saab con la sezione anteriore, le ali e il tail assembly, per diventare un complete test aircraft da utilizzare nell’EMD’s flight test program. La aft section con i sottosistemi installati – hydraulics, fuel and secondary power system – costituisce la struttura centrale dell’aeromobile da dietro il cockpit fino alla fine dell’aeromobile.

Nell’aprile 2021 Saab ha consegnato la sua prima T-7A Red Hawk aft airframe section per l’assemblaggio come ground-based structural testing aircraft. All’arrivo a Boeing St. Louis, la aft section di Saab è stata perfettamente collegata alla front fuselage in meno di 30 minuti. Questo risultato è una testimonianza dell’uso della progettazione e dell’ingegneria digitali, che offrono accuratezza, efficienza e qualità migliorata durante la progettazione e la consegna del T-7A Red Hawk.

Il T-7A Red Hawk è un nuovissimo e avanzato pilot training system progettato per l’aeronautica statunitense, per addestrare la prossima generazione di piloti per i decenni a venire. Il velivolo ha beneficiato del “breaking the norm” approach riguardo military aircraft design, engineering and production, che ha visto il T-X aircraft passare dal concetto al primo volo in soli 36 mesi.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab)