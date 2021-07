Attestor diventa il nuovo azionista di maggioranza di Condor

L’European asset manager Attestor ha acquisito una quota del 51% in Condor come previsto. La transazione è stata approvata sia dai funzionari antitrust che dalla Commissione UE, che ha anche approvato l’aiuto di Stato per l’acquisizione di Condor tramite Attestor. Le decisioni hanno spianato la strada ad Attestor per investire 200 milioni di euro in nuovo capitale azionario in Condor. Inoltre, altri 250 milioni di euro saranno investiti nell’ammodernamento della flotta della compagnia aerea leisure.

“Il futuro di Condor inizia oggi: Attestor sarà un forte azionista di maggioranza che non solo manterrà tutti i 4.050 posti di lavoro in Condor e Condor Technik, ma determinerà anche la direzione finanziaria della compagnia”, ha affermato Ralf Teckentrup, CEO di Condor. “Con il nuovo capitale azionario, Condor è in una solida posizione finanziaria per accelerare rapidamente le operazioni di volo e soddisfare la crescente domanda. Potremo anche concentrarci su progetti come l’ammodernamento della nostra flotta a lungo raggio. Lo faremo con la stessa passione con cui abbiamo guidato Condor durante la crisi negli ultimi 22 mesi. A nome di tutti i dipendenti, vorrei esprimere i miei ringraziamenti speciali ad Attestor per la fiducia che hanno riposto in noi, nonché ai politici, ai nostri partner e ai nostri clienti che ci hanno sostenuto così fortemente”.

Friedrich Andreae, Head of Private Investments at Attestor, ha aggiunto: “Ora che le approvazioni antitrust e riguardo gli aiuti di Stato sono state rilasciate, Condor può nuovamente impiegare tutte le sue energie per volare verso un futuro di successo. Noi di Attestor siamo molto lieti di accompagnare una compagnia aerea orgogliosa come Condor in questo viaggio. Crediamo nel brand forte, nel modello di business competitivo e nell’attraente segmento di mercato dei viaggi turistici. Soprattutto, crediamo nella squadra forte dietro Condor. Per questo stiamo investendo in modo significativo nella compagnia. In tal modo, stiamo gettando le basi affinché Condor possa affermarsi come un secondo vettore forte nell’importante mercato interno tedesco e come una delle principali compagnie aeree per il tempo libero in Europa”.

Condor, compagnia redditizia e con un modello di business collaudato, ha incontrato difficoltà a causa del fallimento di Thomas Cook, la sua ex società madre, e della pandemia. Attestor ha acquisito una quota del 51% di Condor. La restante quota del 49% continua a essere detenuta da SG Luftfahrtgesellschaft per conto del governo federale tedesco e del governo dello stato dell’Assia. L’investitore ha la possibilità di acquistare le azioni rimanenti in un secondo momento. Per garantire posti di lavoro a lungo termine, il governo federale e lo Stato dell’Assia stanno sostenendo il riposizionamento di Condor con una ristrutturazione del prestito da parte di KfW, una banca statale per gli investimenti e lo sviluppo, sotto forma di rinuncia al debito. Condor rimborserà il resto del suo prestito da KfW in tempo come concordato.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)