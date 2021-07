Leonardo: solidi fondamentali supportano crescita di medio-lungo periodo

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi oggi sotto la presidenza di Luciano Carta, ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati del primo semestre 2021.

“I risultati del primo semestre sono positivi – sottolinea Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo – e il Gruppo sta riprendendo il suo percorso di crescita sostenibile. L’attività commerciale è proseguita molto intensamente con ottimi risultati in termini di ordini, nonostante la pandemia; il solido portafoglio ordini ha sostenuto la crescita della Top-Line (ricavi e ordini). La performance industriale e il FOCF sono in netto miglioramento. Il business militare/governativo si conferma solido e robusto. L’aeronautica civile mostra alcuni segnali positivi ma rimaniamo cauti sulle tempistiche di ripresa”.

“Confermiamo la Guidance 2021 – conclude Alessandro Profumo -. I solidi fondamentali di Leonardo ci permettono di guardare con fiducia alla nostra capacità di creare valore per tutti i nostri stakeholder in maniera sostenibile nel medio-lungo periodo. Vogliamo inoltre far leva su competenze, tecnologie avanzate e capacità di innovazione alla base di nuove opportunità di crescita post COVID”.

I risultati del primo semestre del 2021 confermano le previsioni di ripresa del percorso di crescita e aumento di redditività formulate in sede di bilancio al 31 dicembre 2020, evidenziando un marcato miglioramento della performance industriale del Gruppo. Risultati che nel primo semestre del 2020 erano stati condizionati dagli effetti iniziali dell’insorgere dell’emergenza COVID-19, progressivamente stabilizzatasi nel corso dei mesi successivi anche a seguito delle iniziative messe in campo per garantire la piena operatività del business. I volumi di nuovi ordinativi si attestano su ottimi livelli a conferma del buon posizionamento competitivo dei prodotti e soluzioni del Gruppo, con Ricavi in crescita in tutte le principali aree di Business ed un Book to Bill maggiore di 1.

In un contesto ancora caratterizzato dalla pandemia, la componente civile conferma le difficoltà evidenziate nei mesi scorsi con, in particolare, la Divisione Aerostrutture che risente del calo dei volumi e conseguente insaturazione degli asset industriali, che determinano risultati in ulteriore flessione rispetto al primo semestre del 2020.

Pur risentendo dell’usuale profilo infrannuale caratterizzato da significativi assorbimenti nella prima parte dell’anno, il flusso di cassa risulta in netto miglioramento.

Ottima performance di Elettronica per la Difesa, Elicotteri e Velivoli

Portafoglio Ordini: €35,9 miliardi, book to bill >1.

Ordini: €6,7 miliardi, +9,5% a/a.

Ricavi: €6,3 miliardi, +7,9% a/a.

EBITA: €400 milioni, +37% a/a.

FOCF: netto miglioramento (+26,9 a/a) a €-1,4 miliardi in linea con usuale stagionalità.

Solida posizione finanziaria, nessuna esigenza di rifinanziamento fino al 2022. Confermata la Guidance 2021, solidi fondamentali confermano la fiducia nel breve, medio e lungo periodo. Competenze, tecnologie avanzate e capacità di innovazione alla base di nuove opportunità di crescita post COVID. Il CdA ha deliberato l’avvio della fusione per incorporazione di Vitrociset.

(Ufficio Stampa Leonardo)