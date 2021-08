Emirates Skywards lancia l’offerta speciale “Mile-A-Minute”

Emirates Skywards, il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai, ha annunciato un’offerta speciale “Mile-A-Minute” in cui i soci possono registrarsi per accumulare fino a 5.000 miglia durante uno scalo o una vacanza a Dubai. L’offerta arriva in un momento cruciale in cui Dubai, sede e hub di Emirates, si sta preparando ad ospitare Expo 2020 e mentre gli Emirati Arabi Uniti celebrano il Golden Jubilee (i 50 anni dalla fondazione degli Emirati Arabi Uniti). L’offerta è applicabile su tutti i biglietti aerei Emirates acquistati tra il 1° agosto 2021 e il 31 marzo 2022, per viaggi tra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022 (Si applicano termini e condizioni. L’offerta è valida anche sui voli commercializzati da Emirates e operati da flydubai con un numero di volo Emirates (EK)).

“Guadagna 1 miglio Skywards per ogni minuto trascorso a Dubai tra ottobre 2021 e marzo 2022. I soci Emirates Skywards e tutti coloro che si iscrivono al programma prima del 31 marzo 2022 potranno usufruire dell’offerta su emirates.com. Prenota ora un biglietto, vivi tutte le bellezze che Dubai ha da offrire e guadagna fino a 5.000 Miglia Skywards durante il tuo soggiorno. Registrati e prenota ora su emirates.com.

Da quando è stata riaperta in sicurezza ai turisti internazionali lo scorso anno, Dubai rimane una delle mete di scalo e vacanza più popolari. La città è famosa per i suoi monumenti iconici, gli hotel di prima categoria e le spiagge incontaminate. È stata una delle prime città al mondo a ottenere un timbro Safe Travels dal World Travel and Tourism Council (WTTC), che approva le misure effettive applicate per garantire la salute e la sicurezza degli ospiti.

Expo 2020 avrà luogo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022. I viaggiatori potranno vivere una visita sicura e indimenticabile con spettacoli di intrattenimento dal vivo, festival culturali, esperienze culinarie e interessanti workshop. Questo evento globale accoglierà più di 25 milioni di visitatori provenienti da più di 190 paesi in tutto il mondo.

Unisciti ai festeggiamenti nazionali fino al 31 marzo 2022 mentre gli Emirati Arabi Uniti celebrano il Golden Jubilee. I visitatori possono aspettarsi grandi celebrazioni e attività entusiasmanti in tutto il paese mentre residenti e visitatori celebrano i 50 anni di successi storici degli Emirati Arabi Uniti”, comunica Emirates.

I clienti possono godere di collegamenti agevoli con le Americhe, l’Europa, l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia del Pacifico tramite Dubai, mentre Emirates continua ad espandere il suo network in modo sicuro e sostenibile. Attualmente la compagnia raggiunge 120 destinazioni. Emirates ha introdotto una serie completa di misure di sicurezza in volo e a terra per fornire ai propri passeggeri i più elevati standard di sicurezza e igiene in ogni fase del viaggio. Recentemente ha introdotto la tecnologia contactless per facilitare il viaggio dei clienti attraverso l’aeroporto di Dubai.

I clienti possono viaggiare in tutta tranquillità poiché la compagnia aerea ha esteso la sua copertura assicurativa di viaggio multi-rischio. Emirates Skywards è stato anche uno dei primi programmi fedeltà al mondo ad offrire ai propri soci un’estensione del livello di status fino al 2022. Anche la validità delle miglia Skywards in scadenza da aprile 2020 è stata ulteriormente estesa fino al 31 dicembre 2021, fornendo ai soci maggiori opportunità di spendere miglia in una vasta gamma di vantaggi e privilegi.

I soci Skywards possono accumulare miglia con partner che vanno da compagnie aeree, hotel e autonoleggi a marchi finanziari, facendo acquisti su oltre 1.300 marchi presso la più grande destinazione per lo shopping del mondo, il Dubai Mall e con i partner Skywards Everyday in punti di svago, intrattenimento, ristoro e altro ancora. Le miglia Skywards possono essere spese per biglietti aerei delle compagnie aeree partner, soggiorni in hotel, biglietti per eventi sportivi e culturali ed esperienze decisamente impagabili. Per ulteriori informazioni, visitare emirates.com/skywards.

