Emirates riprende i servizi verso Glasgow

Emirates ha annunciato il riavvio dei servizi per Glasgow nel Regno Unito, con 4 voli settimanali dall’11 agosto 2021.

Dall’11 agosto al 30 ottobre, i voli tra Dubai e Glasgow opereranno quattro volte a settimana con i Boeing 777-200LR di Emirates, in una configurazione a due classi, offrendo servizi premium in Business Class ed Economy Class. Il volo Emirates EK27 partirà da Dubai il martedì, mercoledì, venerdì e domenica alle 07:50, con arrivo all’aeroporto internazionale di Glasgow alle 12:45 dello stesso giorno. Il volo di ritorno, EK28, partirà da Glasgow alle 14:35, martedì, mercoledì, venerdì e domenica, con arrivo a Dubai alle 01:05 del giorno successivo (tutti gli orari sono locali). Da settembre, Emirates aumenterà la sua frequenza di volo a un servizio giornaliero.

Con l’ingresso degli Emirati Arabi Uniti nell’elenco “amber” del Regno Unito per i viaggi domenica 8 agosto, i viaggiatori che arrivano nel Regno Unito da Dubai non devono più essere messi in quarantena in un hotel approvato dal governo, a condizione che siano completamente vaccinati.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Emirates accoglie con favore la decisione di aggiungere gli Emirati Arabi Uniti alla “amber list” del Regno Unito per i viaggi internazionali, che riflette le ampie misure che sono state adottate per mitigare la diffusione del virus nel Regno Unito e negli Emirati Arabi Uniti.

Dall’annuncio del Regno Unito, abbiamo assistito a un’enorme ondata di richieste da parte dei clienti che desideravano viaggiare per vedere le loro famiglie, nonché per i loro viaggi di lavoro o di vacanza posticipati. Emirates sta riesaminando le operazioni in vari punti del Regno Unito e qualsiasi riavvio del servizio sarà annunciato tempestivamente”.

Emirates ha gradualmente ricostruito la sua rete globale, in modo sicuro e sostenibile, e ha ripreso i servizi passeggeri verso oltre 120 destinazioni passeggeri, consentendo ai viaggiatori di collegarsi comodamente con le Americhe, l’Europa, l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia del Pacifico via Dubai.

Emirates rimane concentrata sull’adozione di varie misure per facilitare il viaggio ed è stata leader nell’introdurre iniziative in collaborazione con autorità e organizzazioni sanitarie per proteggere la salute dei clienti e garantire la loro sicurezza.

Emirates continua a guidare il settore con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo dinamico. Di recente la compagnia aerea ha portato avanti le sue iniziative di assistenza ai clienti con politiche di prenotazione ancora più generose e flessibili, un’estensione della sua copertura assicurativa multirischio e aiutando i clienti fedeli a mantenere le loro miglia e il tier status.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)