Qatar Airways inaugura due nuovi gateway in Africa

Qatar Airways ha rafforzato la sua presenza in Africa con il lancio di un nuovo linked service tra Doha e Lusaka, Zambia e Harare, Zimbabwe. Per celebrare questo traguardo, il nuovo linked service è stato inaugurato dall’Airbus A350-900 della compagnia aerea con 36 posti in Qsuite Business Class e 247 posti in Economy Class.

Qatar Airways ora opera per il Lusaka Kenneth Kaunda International Airport (LUN). Nel frattempo, Harare, la capitale dello Zimbabwe, sarà servita tramite il Robert Gabriel Mugabe International Airport (HRE).

La compagnia aerea ha dimostrato il suo fermo impegno nei confronti dell’Africa durante la pandemia, ampliando significativamente la sua rete aggiungendo quattro rotte per Accra, Abidjan, Abuja, Luanda e riavviando i servizi per Alessandria, Il Cairo e Khartoum, portando la sua presenza in 27 destinazioni in 21 paesi. All’inizio di questo mese, Qatar Airways ha anche firmato un accordo interline con RwandAir che offre ai clienti un maggiore accesso alle reti combinate di entrambe le compagnie aeree.

L’amministratore delegato di Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Abbiamo piani ambiziosi per l’Africa, che è una delle regioni economiche in più rapida crescita del mondo, con un aumento della domanda dei consumatori e un’abbondanza di risorse naturali. Vediamo un enorme potenziale non solo nei viaggi in uscita dallo Zimbabwe e dallo Zambia, ma anche nel traffico in entrata dall’India, dal Regno Unito e dalle Americhe. Non vediamo l’ora di rafforzare i collegamenti commerciali e turistici tra Zimbabwe e Zambia e le destinazioni della rete Qatar Airways e di far crescere costantemente queste rotte per supportare la ripresa del turismo e del commercio nella regione”.

Le aziende e i commercianti beneficeranno anche dell’offerta cargo della compagnia aerea, che consente più di 30 tonnellate di capacità cargo a settimana per supportare le esportazioni dei due paesi.

Flight Schedule

mercoledì, venerdì e domenica (tutti gli orari sono locali)

Doha (DOH) a Lusaka (LUN) – QR1455 – partenza: 02:20 arrivo: 08:50.

Lusaka (LUN) a Harare (HRE) – QR1455 – partenza: 10:20 arrivo: 11:20.

Harare (HRE) a Lusaka (LUN) – QR1456 – partenza: 18:55 arrivo: 19:55.

Lusaka (LUN) a Doha (DOH) – QR1456 – partenza: 21:25 arrivo 05:55 (+1).

