Emirates lancia livree speciali per celebrare il 50° anniversario degli UAE

Emirates celebra il 50° anniversario degli UAE svelando livree speciali sui suoi Airbus A380 e Boeing 777-300ER. Saranno decorati con un ‘United Arab Emirates 50’ design, che denota l’anniversario della casa e dell’hub di Emirates, gli Emirati Arabi Uniti. Le nuove 50th themed decals avvolgono entrambi i lati della fusoliera dell’aereo in arabo e inglese.

“Il design utilizza “Emirates” nella livrea originale per completare l’UAE’s name, denotando l’orgoglio della compagnia aerea di far parte del viaggio e del progresso della nazione. Emirates ha portato le ambizioni, i valori e la storia di successo degli Emirati Arabi Uniti in ogni angolo della sua rete, mentre sventola letteralmente la bandiera della nazione in tutto il mondo. Come la sua casa e hub, gli Emirati Arabi Uniti, Emirates si è affermata sulla scena globale in un lasso di tempo relativamente breve. Le livree dimostrano anche la forza e la resilienza dell’industria aeronautica di livello mondiale degli Emirati Arabi Uniti, che collega il mondo e unisce persone, imprese ed economie.

La silhouette del ‘50’ nella livrea rivela linee dinamiche ma aggraziate, che illustrano gli strati della storia storica del paese. I continui vortici e curve dimostrano le vivaci caratteristiche e i risultati degli UAE negli ultimi 50 anni, che hanno continuamente spinto i confini di ciò che è possibile, guidati da una leadership visionaria. Anche l’official ‘Year of the Fiftieth’ logo è circondato dallo “0” del ’50′”, afferma Emirates.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group, ha commentato: “I Golden Jubilee themed aircraft sono ispirati dalla visione, dalla determinazione e dalla passione dei padri fondatori degli Emirati Arabi Uniti e dall’incredibile 50-year journey da quando hanno iniziato a plasmare una nazione che ha catturato l’immaginazione del mondo – dai suoi rapidi progressi fino a diventare uno dei paesi più connessi al mondo, ad essere una delle poche nazioni a lanciare una missione spaziale. I prossimi 50 anni continueranno a essere guidati dallo stesso spirito ambizioso per costruire un futuro migliore e sostenibile per l’umanità e gli Emirati Arabi Uniti guideranno la carica mentre evolvono le capacità nazionali, sostengono l’innovazione e rafforzano la posizione di leader mondiale”.

Il primo aereo con la ‘United Arab Emirates 50’ anniversary livery, A6-EVG, ha fatto il suo primo volo per Francoforte all’inizio di questa settimana.

Nel corso del prossimo mese, altri velivoli saranno decorati con la speciale 50th livery. In media, saranno necessari 3 giorni e fino a 14 dipendenti per installare ogni decalcomania presso l’Emirates Engineering Aircraft Appearance Centre.

La flotta di velivoli che indossano le UAE 50th anniversary liveries voleranno attraverso il network Emirates e nelle prossime settimane visiteranno Los Angeles, Londra, Washington DC, New York, Monaco, Zurigo e Parigi, tra le altre città.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)