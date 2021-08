Airbus festeggia con flyadeal il millesimo aereo coperto da Flight Hour Services

flyadeal, compagnia aerea low cost con base a Jeddah di proprietà di Saudi Arabian Airlines, ha firmato un long-term Flight Hour Services (FHS) agreement per supportare la sua flotta A320.

L’accordo include il millesimo velivolo supportato da Airbus Flight Hour Services. Il vettore beneficerà di integrated material services, inclusi spare pool access, on-site-stock presso la main base e components engineering and repairs. Attraverso il contratto FHS, Airbus garantirà la disponibilità dei pezzi di ricambio, contribuendo a garantire le performance tecniche degli aeromobili.

Mikail Houari, President of Airbus Africa & Middle East, ha dichiarato: “La firma di questo accordo con flyadeal è un traguardo importante. Rappresenta il 1° FHS contract in Arabia Saudita e la più grande flotta di aeromobili Airbus ad essere coperta da FHS. Siamo orgogliosi della nostra partnership con flyadeal e non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme. Questo accordo riafferma il nostro impegno a sostenere il settore dell’aviazione saudita”.

Airbus ha finalizzato 11 Flight Hour Services contracts con operatori di tutto il mondo negli ultimi sei mesi. Gli ultimi accordi dimostrano il continuo interesse per l’Airbus’s integrated maintenance service, più rilevante che mai nei tempi post-crisi, quando le compagnie aeree devono monitorare attentamente i propri costi e contenere gli investimenti.

