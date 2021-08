Wizz Air: due nuove rotte internazionali dall’Italia

Wizz Air annuncia oggi due nuove rotte internazionali: da Bologna a Skopje e da Torino a Skopje. A partire da dicembre i passeggeri italiani avranno la possibilità di scoprire una città affascinate e ricca di storia, un’ottima destinazione per chi è in cerca di una meta alternativa e desidera conoscere meglio la penisola balcanica.

Tutti i viaggiatori possono già prenotare i biglietti su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ mobile app a partire da oggi, 27 agosto 2021. Con l’apertura di nuove rotte, Wizz Air sottolinea ulteriormente il suo impegno nel mercato italiano.

Wizz Air offre ai suoi passeggeri una varietà di servizi e strumenti per una programmazione del viaggio sicura e confortevole. Pertanto, aggiungendo WIZZ Flex a una prenotazione, i passeggeri possono essere certi che se le circostanze cambiano, o semplicemente desiderano viaggiare in una data diversa o verso una destinazione differente, possono riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Fornire un ulteriore livello di protezione per le prenotazioni dei passeggeri è una tranquillità in questi tempi incerti. Inoltre, Wizz Air ha recentemente introdotto il suo chatbot Amelia, che consente ai clienti di acquisire facilmente informazioni relative ai propri voli.

Andras Rado, Senior Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare queste due nuove rotte dall’Italia, per una meta piena di carisma e tutta da scoprire, nuovi voli che intensificano, ancora una volta, gli scambi interculturali tra Paesi, fondamentali per la formazione umana e personale di ognuno di noi. Wizz Air ha molto a cuore il benessere dei suoi clienti, affinché possano godere di un’esperienza di viaggio sicura e senza intoppi, sempre a bordo della nostra moderna flotta”.

Bologna – Skopje, Mercoledì e Domenica, dal 19 Dicembre 2021.

Torino – Skopje, Martedì e Sabato, dal 18 Dicembre 2021.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)